Kanal A in VOYO: Vinales spet v ospredju, Abram se je za štart z 2. mesta 'ogrel' s padcem

Prvi so na stezo v nedeljo zapeljali dirkači razreda moto3, Britanec John McPhee, ki bo dirko za VN Argentine tudi začel z najboljšega štartnega položaja, je bil vnovič najhitrejši z najboljšim dosežkom 1:50,453 sekunde. Dirkaču ekipe British Talent sta se najbolj približala Italijana Niccolo Antonelli (Red Bull KTM Ajo) in Andrea Migno (SKY Racing Team VR46) z 0,152 in 0,161 sekunde zaostanka. V razredu moto2 pa je najhitrejši iz kvalifikacij Portugalec Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) moral priznati premoč Italijanu Francu Morbidelliju (EG 0,0 Marc VDS), čigar času 1:43,154 so se še bolj kot Oliveira približala Japonec Takaaki Nakagami (IDEMITSU Honda Team Asia) in Italijan Lorenzo Baldassari (Foreard Racing Team).

Več sledi!

Izidi ogrevanja:

- moto2:

1. Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 271.6 km/h 1'43.154 sekunde

2. Takaaki NAKAGAMI JAP IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 269.4 1'43.562 0.408 / 0.408

3. Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 269.3 1'43.685 0.531 / 0.123

4. Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 266.7 1'43.756 0.602 / 0.071

5. Alex MARQUEZ ŠPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 268.5 1'44.006 0.852 / 0.250

6. Thomas LUTHI ŠVI CarXpert Interwetten Kalex 273.3 1'44.085 0.931 / 0.079

7. Dominique AEGERTER ŠVI Kiefer Racing Suter 268.7 1'44.179 1.025 / 0.094

8. Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 272.2 1'44.199 1.045 / 0.020

9. Sandro CORTESE NEM Dynavolt Intact GP Suter 271.0 1'44.212 1.058 / 0.013

10. Marcel SCHROTTER NEM Dynavolt Intact GP Suter 269.1 1'44.217 1.063 / 0.005

...

- moto3:

1. John MCPHEE VBR British Talent Team Honda 230.6 1'50.453

2. Niccolo ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 225.4 1'50.605 0.152 / 0.152

3. Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 228.2 1'50.614 0.161 / 0.009

4. Jorge MARTIN ŠPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 229.5 1'50.645 0.192 / 0.031

5. Darryn BINDER JAR Platinum Bay Real Estate KTM 222.9 1'50.685 0.232 / 0.040

6. Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 228.1 1'50.743 0.290 / 0.058

7. Joan MIR ŠPA Leopard Racing Honda 230.0 1'50.752 0.299 / 0.009

8. Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 224.5 1'50.779 0.326 / 0.027

9. Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 231.1 1'50.987 0.534 / 0.208

10. Philipp OETTL NEM Südmetall Schedl GP Racing KTM 227.5 1'51.014 0.561 / 0.027

...