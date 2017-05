Kanal A in VOYO: Rossi sporoča, da se v Le Mansu na yamahi počuti bolje kot v Jerezu

Rossi sporoča, da so občutki na yamahi v Le Mansu boljši kot v Jerezu. (Foto: AP)

"Mislim, da sem sposoben boljšega časa, toda na žalost potrebujem več krogov, da ogrejem gume, saj izgleda, da gume za mokro stezo potrebujejo nekaj več krogov, da pridejo na optimalno območje," je po petkovih, precej razmočenih treningih dejal dirkač Yamahe Valentino Rossi. Ta je na deževnem drugem prostem treningu vpisal deseti čas z dobro sekundo zaostanka za najboljšimi. "Vsakič na mokrem precej trpim, še posebej v Jerezu. A tu se vendarle počutim bolje in še posebej na popoldanskem treningu, kjer smo imeli popolnoma razmočeno progo, sem bil kar konkurenčen in odvozil dobre kroge," je še razložil vodilni dirkač skupnega seštevka razreda motoGP. "Torej, sem le deseti, toda občutek na motorju je kar dober. Počutim se bolje kot v Jerezu," je druženje z novinarji po petkovih prostih treningih zaključil Rossi. S tem je poslal dobro novico zvestim privržencem, ki so bili razočarani po njegovem zgolj desetem mestu na dirki v Jerezu.

Spomnimo: najhitrejša na prvih dveh prostih treningih sta bila Jack Miller in Andrea Dovizioso. Avstralec je dobil prvega na sušeči se stezi, na popolnoma razmočeni progi pa se je najbolj izkazal Italijan Dovizioso z ducatijem. Obakrat je drugi čas vknjižil vse bolj vroči Marc Marquez.