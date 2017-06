Kanal A in VOYO: Se lahko Zarco v katedrali motociklizma vpiše v zgodovino, ali bodo favoriti vrnili udarec?

Lahko Johann Zarco premierni najboljši startni položaj okiti še s premierno zmago med elito? (Foto: motoGP)

Johann Zarco v svoji krstni sezoni v razredu motoGP še naprej navdušuje ljubitelje in poznavalce motociklističnih dirk. Dirkač moštva Tech3 Yamaha je na razmočeni stezi v Assnu prvič dobil kvalifikacije v elitnem razredu. Francoz je v svojem zadnjem hitrem krogu našel nekaj več, ter "ukradel" najboljši startni položaj aktualnemu svetovnemu prvaku Marcu Marquezu. Po dežju je še enkrat več navdušil Danilo Petrucci, ki je odlično formo v zadnjem času kronal s tretjim startnim mestom. Dolgo časa je kazalo, da bo v prvi vrsti dirko začel tudi najuspešnejši dirkač na dirkališču v Assnu, a Valentinu Rossiju je na koncu vseeno zmanjkalo nekaj desetink in bo dirko začel s četrtega mesta. Nekoliko slabše kvalifikacije pa so za vodilnim v svetovnem prvenstvu. Maverick Vinales bo namreč vodstvo v prvenstvu branil z 11. mesta na startu. Zmagovalec zadnjih dveh dirk Andrea Dovizioso, ki sicer velja za dežnega specialista, bo dirko začel z 9. mesta, njegov moštveni kolega in petkratni svetovni prvak Jorge Lorenzo, pa je še enkrat več dokazal, da se nikakor ne znajde v mokrih razmerah, saj je kvalifikacije zaključil na zelo skromnem 21. mestu.

"Zelo sem vesel, da sem osvojil 'pole'. Sobota je bila ves čas deževna, toda sam sem se vseskozi počutil odlično in bil zelo samozavesten na motociklu. Seveda je bilo nekaj novih občutkov in stezo še vedno spoznavam na tem motociklu, toda zelo sem vesel. Ko se je steza začela nekoliko sušiti, sem bil že malce zaskrbljen, saj sem mislil, da bom moral zamenjati gumo. Toda ni bilo dovolj časa in ostal sem na stezi, malce upočasnil in nato še enkrat šel na polno. In delovalo je, te razmere mi res odgovarjajo, ko lahko uporabim dežno gumo na suhi stezi. Ostali so imeli večje težave z obrabo gum, jaz pa sem svojo priložnost izkoristil," je po kvalifikacijah navdušeno razlagal simpatični Francoz. Dvakratni svetovni prvak razreda moto2 se zaveda, da ima na današnji dirki odlično priložnost, da znova stopi na oder za zmagovalce, ali morda celo preseneti in doseže tudi prvo zmago v razredu motoGP. "Stopničke so mogoče, ali še kaj več. Že v četrtek je Maverick dejal, da se mora vsak dirkač na vsaki dirki boriti za zmago, da mora razmišljati zgolj o zmagi. In to je dober nasvet, če bi uspel osvojiti še druge stopničke, bi bilo to nekaj fantastičnega," je še povedal Zarco, ki je krstne stopničke v kraljevem razredu osvojil pred domačimi navijači na dirki v Le Mansu prejšnji mesec.





Valentino Rossi bo jutri lovil deseto zmago v Assnu. (Foto: motoGP)

Priložnosti, da nekaj pridobi v svetovnem prvenstvu, pa se zaveda tudi devetkratni zmagovalec dirk v Assnu Valentino Rossi. Dirkaški doktor je v katedrali motociklizma nazadnje slavil leta 2015, ko je v epskem boju v zadnji šikani premagal Marca Marqueza. Italijan sicer z rezultati na zadnjih dirkah ne more biti zadovoljen. Na stopničkah je na zadnje stal v Austinu, nato pa je sledilo deseto mesto v Jerezu, odstop v Le Mansu, četrto mesto v Mugellu in osmo v Barceloni. Zaradi teh rezultatov je Italijanov zaostanek za moštvenim kolegom Vinalesom zrasel na 28 točk, a sam še ni obupal in še naprej sanja o desetem naslovu svetovnega prvaka.

"Na jutranjem prostem treningu je bilo veliko bolje, saj mi je bolj odgovarjalo, ko je bila steza povsem razmočena. Postavil sem drugi najhitrejši čas in kar malce mi je žal, da se nisem prebil v prvo startno vrsto. Ampak je vseeno pomembno, da začnem med prvo peterico. Sem četrti in to je dober položaj in počutim se odlično. To je najbolj pomembno. Kar se tiče prvenstva, imam mešane občutke. Maverick, ki je prvi, je šele enajsti. Toda po suhi stezi ima zelo dober ritem. Po drugi strani, pa Zarco zaostaja v prvenstvu, a ima prav tako dober ritem po suhem. Zelo zanimivo bo," je po kvalifikacijah zadovoljno razlagal tudi izkušeni Rossi. Kako se bo razpletla osma dirka letošnje sezone, pa se prepričajte sami. S prenosom dirke razreda moto3 na VOYO začnemo ob 11.00. Nato pa se ob 12.30 pa začnemo s prenosom dirke razreda motoGP na Kanalu A. Tokrat je dirka elitnega razreda izjemoma pred dirko razreda moto2, katero si boste lahko ob 14.30 ogledali na Kanalu A.