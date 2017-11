Kanal A: Vročica pred dnevom D v Valencii: Dovizoso o padcu Marqueza: Ni posledica Marcove krize

Marc Marquez na zadnji veliki nagradi sezone 2017 brani 21 točk prednosti pred Italijanom Andreo Doviziosom. Čeprav je Katalonec kar sedem let mlajši od Dovija, pa je v bitkah za naslov precej bolj izkušen, saj ima pod streho že tri naslove svetovnega prvaka v razredu motoGP. Na drugi strani se 31-letni Italijan bori za prvega. Po petkovih treningih, na katerih je postavil hitrejši čas kot Marquez, Dovizoso pravi, da ne čuti posebnega pritiska ter da v tem položaju izzivalca uživa.

"Ne počutim se slabo v tem položaju. Sem zelo miren in to veliko nagrado doživljam zelo mirno. Veliko bolj kot večina ljudi, saj vem, kaj se lahko zgodi ta konec tedna. V tej situaciji živim mirno in srečno, saj čutim, da me ljudje cenijo," je povedal Dovizioso. Ta je na kratko ocenil tudi Marquezov padec na petkovem drugem treningu: "Padel je, ker je vozil na meji, toda kdaj Marc ne vozi na meji? Mislim, da ta padec zanj ni pomemben in ni posledica kakšne krize."

Preveri rezultate petkovih treningov TUKAJ.

Marquez, ki je na obeh petkovih prostih treningih postavil peti čas, je bil z uvodnima treningoma zadovoljen. "Dobro smo preizkusili gume v petek, preizkusili smo dva različna motorja in danes se bomo odločili, katero pot bomo ubrali. Upamo, da bo prava," je dejal Katalonec. Ta poudarja, da je zelo pomembno, da se na današnjih kvalifikacijah prebije v prvo startno vrsto. "Zavedam se, da je pomembno, da startam iz prve startne vrste, da se s tem izognem večjemu tveganju v prvih dveh zavojih. Tako bom lahko spredaj, s čimer si lahko privoščim mirnejšega začetka dirke," je poudaril z 282 točkami vodilni dirkač prvenstva motoGP.