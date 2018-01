Legendarni Schwantz ne popušča: Suzuki mora za leto 2019 nujno zamenjati Iannoneja

Andrea Iannone je po mnenju Kevina Schwantza pokazal premalo, da si bi tudi po koncu prihajajoče sezone zaslužil sedež pri Suzukiju. (Foto: AP)

Četrto mesto na dirki v Motegiju - to je najboljši rezultat Andree Iannoneja v sezoni 2017 v razredu motoGP. Italijan je v omenjeni sezoni osvojil 70 točk v svetovnem prvenstvu, kjer je končal na 13. mestu. Osvojil je zgolj 11 točk več od novinca v razredu in moštvenega kolega Alexa Rinsa, ki je zaradi poškodbe izpustil pet dirk v prvem delu sezone. Za nameček je mladi Španec na zadnji dirki sezone v Valencii osvojil četrto mesto in nakazal, da ko je zdrav, se je sposoben boriti za najvišja mesta v zelo izenačenem prvenstvu..Da je vodstvo Suzukija storilo napako, ko je v moštvo pripeljalo 'Manijaka', je že dalj časa prepričan legendarni Kevin Schawntz, ki je z moštvom leta 1993 tudi osvojil naslov svetovnega prvaka, takrat še v 500 kubičnem razredu. Američan je že med lansko sezono dejal, da bi ga morali kar sredi sezone odpustiti in pripeljati novega dirkača. Na veliko se je omenjalo Jonathana Reo, ki je sicer trikratni zaporedni svetovni prvak v prvenstvu Superbike. Kasneje je sicer vodja moštva Davide Brivio zanikal, da so pri Suzukiju razmišljali o menjavi že sredi sezone, prav tako pa je dejal, da bo Iannone oddelal pogodbo do konca in se bodo šele po koncu sezone 2018 začeli pogovarjati o morebitnem podaljšanju sodelovanja. Rea je sicer nedavno izjavil, da bi ga zanimal sedež v razredu motoGP, a zgolj pri tovarniškem moštvu, kar pa mu seveda Suzuki lahko zagotovi, če bi se odločili za to potezo.

"Kot glavni dirkač moštva, bi moral na vsaki dirki od sebe dati sto odstotkov. Pri 95% je vsak motocikel zabaven za vožnjo, tistih 5%, ki ostanejo, pa naredijo razliko med prvaki in povprečnimi dirkači. Iannone je izjemno izkušen dirkač, ki je z Ducatijem tudi zmagal dirko. On bi moral biti dirkač, ki bi razvoj moštva peljal v prvo smer. Rins bo letos boljši, saj je leto izkušenejši in upam, da ne bo imel težav s poškodbami. V naslednji sezoni bosta tako Rins in Iannone znova branila barve Suzukija, a za sezono 2019 bi po mojem mnenju morali resno razmisliti o menjavi Italijana. Njegova predstava v Barceloni, ko je končal dirko zgolj eno mesto pred nadomestnim dirkačem Sylvainom Gunitolijem, je bila po mojem mnenju nesprejemljiva," je jezno povedal Schwantz, ki je sicer celotno kariero branil barve Suzukija in je sedaj ambasador moštva.