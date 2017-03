Lorenza v Katarju skrbita morebiten dež in pesek, direktor dirke pravi, da se bo dirkalo v mokrem le, če bodo vsi za

Jorgeja Lorenza, ki je pred to sezono z Yamahe prestopil k Ducatiju, pred dirkaškim vikendom v Katarju skrbi slaba vremenska napoved, ki, če bo držala, prinaša veliko dežja. Dirkači v Losailu po mokrem še niso dirkali, zato je med njimi čutiti kar nekaj živčnosti in strahu. "Upamo, da ne bo treba preizkusiti dirkanja v mokrem, še posebej ne na tej stezi, saj nimamo prav veliko izkušenj s takšnimi pogoji," je opozoril Jorge Lorenzo, za katerega se sicer ve, da dirkanja v dežju v zadnjih letih nima najraje. "Ne vemo, kakšna bo vidljivost v dežnih pogojih na tej stezi. Tudi pesek nas malce skrbi. Tako da upamo, da so so tokratne napovedi vremenoslovcev napačne," je še poudaril Majorčan, za katerega bi bilo zares neugodno, če bi že prvi dirkaški vikend z Ducatijem prevozil na mokri stezi.

Dirkače skrbita slaba vidljivost in pesek na stezi, ki bi pomenil precej slabši oprijem gum. (Foto: AP)

Podobne pomisleke imajo tudi nekateri drugi dirkači. "Nihče nima izkušenj s temi gumami, kako se bodo gume obnašale s peskom in vodo na stezi. Treba je upoštevati še odsev reflektorjev, pršenje in odsev pršenja," je pojasnil dirkač Ducati Pramaca Scott Redding. "Če bo treba poskustiti, potem bomo poskusili. Toda ni najbolj pametno poslati motor, ki gre 365 kilometrov na uro, v takšen preizkus," je dodal. "In če bo en dirkač rekel, da bo dirkal, potem bodo vsi, saj ne moreš reči ne. Mogoče se bo vse skupaj izšlo dobro, a zakaj niso dirkali leta 2009? Vem, da takrat niso bili pripravljeni, toda na takšno dirko tukaj nismo bili pripravljeni nobeno leto,'' je zaključil Redding.

Precej manj težav z dirkanjem ob morebitni vodi na stezi pričakuje ljubtelj mokre steze Cal Crutchlow. Ta je dejal, da je bilo podobno tudi na prvem obisku karavane MotoGP na prvi dirki v argentinskem Termas de Rio Hondo leta 2014. "Trenutno ne vidim resnih težav. Oprijem je oprijem, samo najti ga moraš,'' je pojasnil Crutchlow.

Že v ponedeljek je sicer direktor dirke Mike Webb dejal, da bodo dirko v dežnih pogojih speljali le, če bodo vsi dirkači imeli priložnost stestirati dirkanje na mokri stezi v Losailu in če se bodo prav vsi strinjali, da se dirka v takšnih pogojih izvede. Varnostna komisarja Loris Capirossi in Franco Uncini sta stezo v Katarju v dežnih pogojih sicer preizkusila, a to ne pomeni, da se bo dirka izvedla, saj dirkači opozarjajo, da je stanje na stezi precej drugače, če voziš sam ali pa imaš ob sebi več kot 20 sotekmovalcev.