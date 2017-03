Lorenzo daleč od najboljših: Sem razočaran, to ni bil sanjski začetek pri Ducatiju

Jorge Lorenzo (Foto: motoGP)

Jorge Lorenzo se je poslovil od šampionskih dni pri Yamahi in je z novo sezono odprl povsem novo poglavje z Ducatijem. Nekdanji svetovni prvak ni dosegal odmevnejših rezultatov med testiranji pred sezono in v takšnem slogu se je razpletla tudi njegova prva dirka v rdeči opravi. Španec je bil daleč od najboljših dirkačev, zasedel je 11. mesto in je osvojil pet točk za Ducati. Njegova moštvena kolega, Italijana Michelle Pirro in Andrea Dovizioso sta končala pred oziroma za njim. Pirro je bil 22. in je ostal brez točk, Dovizioso pa je bil izvrsten drugi, zaostal je le za zmagovalcem Maverickom Vinalesom.



Ali bo za Lorenza to sezona privajanj na novo moštvo in motocikel in obenem tudi sezona razočaranj? Petkratni svetovni prvak je prepričan, da bo do konca sezone še deležen lepih trenutkov, a na uvodu ni bil zadovoljen: "Seveda sem razočaran. To vsekakor ni bil sanjski uvodni nastop. Okoliščine nam niso šle na roke in to niso bile idealne razmere za moj Ducatijev prvenec. Ostajam pozitiven glede našega projekta, čeprav se prva dirka z Ducatijem ni razpletla po željah. Res je, da smo šele na začetku in vemo, da nas čaka še veliko dela. Pozitivno je bilo, da ni bilo poškodb, padcev, končal sem dirko in osvojil nekaj točk."



"Bila je zelo zahtevna dirka iz vseh vidikov. Dobro sem startal, nato pa sem v prvem krogu zapeljal preveč široko in sem izgubil precej mest. Potem sem se na motociklu počutil bolje in sem dirkal v tempu najboljših, proti koncu pa sem izgubljal samozavest in gume so bile vedno slabše, zato sem moral zmanjšati tempo in mi ni uspela uvrstitev med deseterico," je še pokomentiral dirko Lorenzo, ki upa na boljše nadaljevanje na dirki za VN Argentine v aprilu.