Lorenzo in Marquez izmenjala čeladi, Marquezova bo romala v Muzej prvakov

Jorge Lorenzo je novico o zamenjavi čelad z Marcom Marquezom objavil kar na svojih družbenih omrežjih, iz katerih je razvidno, da je Marquez čelado za v Muzej prvakov okrasil tudi s svojim podpisom.

Marqueza sicer v petek in soboto čakajo testiranja, in sicer bodo to Hondina zasebna testiranja v Jerezu. Teh se bosta udeležila tako aktualni svetovni prvak razreda motoGP Marquez kot Dani Pedrosa. Tako bo Honda porabila dva od petih dni, ki jih ima na voljo vsaka ekipa za zasebno testiranje. Rezultati Honde so na predsezonskih testiranjih bili sicer zelo dobri, a po pisanju španskih medijev japonska ekipa še ni našla pravih nastavitev elektronike.