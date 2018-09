Lorenzo miri situacijo: Marquez me je poklical, vsa čast mu

V prvih izjavah, ki jih je očitno podal še z vročo glavo, je Jorge Lorenzo (Ducati) obtožil svetovnega prvaka Marca Marqueza (Repsol Honda), da mu je uničil dirko in povzročil še poškodbo. Toda v ponedeljek zvečer je Majorčan po razburljivem dogajanju na dirkališču Motorland vsaj malo "stopil na žogo" in po Twitterju potrdil, da ga je Katalonec poklical in vprašal, ali je z njim vse v najlepšem redu.

"Ko sem se odločil, da bom šel v ovinek, sem se nepričakovano znašel pred njegovim motociklom in nisem mogel storiti nič drugega, kot da sem šel na umazan del steze z njim. Če pogledate videoposnetek kamere z motocikla, boste videli, kako hitro je pustil vse za seboj in kako vsi ostali peljejo povsem po notranji strani. Šlo je za nenadzorovano zaviranje, pri katerem je bilo nemogoče ustaviti motocikel, ne da bi zapustil stezo (kar se je tudi zgodilo). Zavedam se, da se navzven zdi, da je bila napaka moja, saj se nisva dotaknila, tudi sam pa sem šel povsem z linije. A to se je zgodilo zaradi njegovega zaviranja na meji, ki me je presenetilo. Sicer ne bi šel iz ovinka, kot se ni zgodilo niti na zadnjih osmih velikih nagradah. Moj sklep je, da brez tega Marcovega zaviranja 'na meji' sam ne bi padel, to pa se tudi ne bi zgodilo, če bi manj odprl plin ali se odločil dvigniti motocikel in bi šel naravnost."