Lorenzo optimističen pred nadaljevanjem: Postajam vse boljši, Dovizioso dodaja: To je najboljši Ducati zadnjih let

Jorge Lorenzo je bil s tretjim mestom v Jerezu zelo navdušen. Dejal je celo, da mu to tretje mesto pomeni več, kot vse zmage na Yamahi. Pa je mislil resno? (Foto: motoGP)

Pred najboljšimi dirkači sveta, ki tekmujejo v razredu motoGP je peta letošnja dirka. Tokrat se bodo za točke svetovnega prvenstva pomerili na kultnem dirkališču v Le Mansu, kjer bo na sporedu dirka za VN Francije. Na drugo evropsko preizkušnjo kot vodilni v točkovanju svetovnega prvenstva prihaja Valentino Rossi, ki ima zgolj dve točki prednosti pred moštvenim kolegom Maverickom Vinalesom. Če je bila dirka v Jerezu izjemno slaba za moštvo Movistar Yamahe, pa ravno nasprotno trdijo iz italijanskega Ducatija. Rdeči iz Bologne so se po zaslugi Jorgeja Lorenza iz južne Španije vrnili s stopničkami, saj je Majorčan osvojil tretje mesto. Petkratni svetovni prvak, ki je pred sezono zapustil prav Yamaho in se preselil k Ducatiju je po slabem začetku sezone (9. in 11. mesto, ter odstop), dokazal, da se lahko tudi na novem motociklu bori za najvišja mesta. Čeprav se zaveda, da še niso povsem pripravljeni, da bi se borili za vrh, pa je Lorenzo pred peto dirko vseeno zelo optimističen v svojih napovedih.

Pred nami je že peti dirkaški konec tedna v letošnji sezoni. Najboljši motociklisti razreda motoGP se bodo v Le Mansu pomerili za zmago na dirki za VN Francije. S prenosi začnemo že v petek, ko bomo na VOYO prenašali proste treninge. V soboto in nedeljo, pa kot ste že navajeni. Kvalifikacije in dirke vseh treh razredov na Kanalu A in VOYO.

"Še naprej nabiram kilometre. Veliko časa vlagam v to, da se še naprej privajam in učim na novem motociklu. Glavno pozornost posvečam zaviranju z zadnjo zavoro. Postajam vse boljši . Prej ali slej, mi bo to postalo nekaj povsem naravnega, saj sem pred tem devet let tekmoval na motociklu, kjer zadnje zavoje sploh nisem uporabljal," je pred dirko v Le Mansu svoj učni proces na novem motociklu opisal trikratni svetovni prvak razreda motoGP. Majorčan je sicer pričakoval, da bo sprva imel nekaj težav pri privajanju na nov motocikel, a kljub vsemu, svoje odločitve, da je Yamaho zamenjal za Ducati, ne obžaluje. "Vselej poskušaš doseči maksimalen potencial na novem motociklu. Vsak motocikel je drugačen in od tebe zahteva, da si z njim konkurenčen na drugačen način," je še povedal Lorenzo, ki se bo v letošnji sezoni poskušal pridružiti elitni skupini dirkačev, ki so z rdečim motociklom slavili na dirki svetovnega prvenstva v kraljevem razredu.

Tudi Andrea Dovizioso pričakuje, da najboljši rezultati Ducatija šele prihajajo. (Foto: motoGP)

Bolonjsko moštvo je sicer po dirki v Jereu in pred dirko v Le Mansu opravilo zasebna testiranja na dirkališču v Mugellu. Največ časa so posvetili testiranju gum, ki v letošnji sezoni znova močno krojijo razplet svetovnega prvenstva. Prav tako sta oba dirkača pridobila prepotrebne kilometre na toskanskem dirkališču, saj bo po Le Mansz naslednja postaja prav Mugello in dirka za VN Italije. Nad letošnjim motociklom je navdušen tudi Andrea Dovizioso, za katerega je to peta sezona z rdečimi v razredu motoGP. Italijan je tudi zadnji zmagovalec z Ducatijem v svetovnem prvenstvu, potem ko je dobil lansko dirko v Maleziji. Tudi letošnjo sezono je začel s stopničkami na dirki v Katarju. In sedaj je Dovi dejal, da je letošnji motocikel najboljši, od kar zastopa moštvo iz Bologne. "To je najboljši Ducati, ki sem ga kadarkoli vozil. Osnova je zelo dobra, ampak ne še dovolj dobra, da bi se lahko borili za naslov svetovnega prvaka," je bil kratek in jedrnat v pogovoru z italijanskimi novinarji priljubljeni Dovi. Že ta konec tedna pa se bomo lahko prepričali, če je bil Lorenzov rezultat v Jerezu zgolj preblisk, ali dejanski pokazatelj napredka in boljše forme.