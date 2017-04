Lorenzo po najboljšem rezultatu na Ducatiju: Zagotovo nismo zadovoljni, naši cilji so veliko višji

Jorge Lorenzo je na uvodnih treh dirkah zbral dvanajst točk in je v skupnem seštevku svetovnega prvenstvna na 13. mestu. (Foto: motoGP)

Enajsto mesto v Katarju, ničla v Argentini in deveto mesto v Teksasu. To je izkupiček Jorgeja Lorenza po prvih treh dirkah na Ducatijevem motociklu. Petkratni svetovni prvak je zagotovo pričakoval več. Motocikel je konkurenčen, kar je nenazadnje dokazal njegov moštveni kolega Andrea Dovizioso, ki je na uvodni dirki v Losailu osvojil drugo mesto in se je dalj časa celo boril za zmago s kasnejšim zmagovalcem Maverickom Vinalesom. Moštvo iz Bologne je nato v Argentini doživelo popoln polom, saj sta oba dirkača predčasno končala dirko. v Texasu pa je Dovizioso osvojil šesto, Lorenzo pa kot rečeno deveto mesto. Svetovni prvak iz leta 2015 je po dirki priznal, da je pričakoval več, saj je imel dober ritem, a mu enostavno ni uspelo premostiti težav s prednjo gumo. "Če potegnemo črta, je dirka potekala bolje od pričakovanj. Vsaj če primerjamo ritem med prostimi treningi in kvalifikacijami. Tokrat sem bil hitrejši, kot kadarkoli, med dirko sem imel celo boljši ritem od Doviziosa. Zagotovo pa ne moramo biti zadovoljni s končnim rezultatom, saj so naši cilji veliko višji. Toda kar se tiče občutkov na motociklu in ritmu med dirko, smo storili korak naprej," je takoj po dirki v Austinu priznal trikratni svetovni prvak v kraljevem razredu. Lorenzov prestop iz Yamahe k Ducatiju še zaenkrat ne žanje uspehov. Španec ima, tako kot mnogi pred njim, velike težave s krotenjem rdeče rakete. Nenazadnje je podobno zgodbo na Ducatiju preživljal tudi devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi. Italijan je v dveh letih zaman napadal zmago z italijanskim motociklom in se na koncu po velikem neuspehu ponovno pridružil Yamahi. Lorenzo zaenkrat še tovrstnih načrtov nima, a priznava, da je cilj moštva bitka za zmage z Yamaho in Hondo in ne osvajanje devetega mesta.

"Deveto mesto ni rezultat zaradi katerega dirkamo. Mi smo tu, da se borimo z Yamaho in Hondo, ampak trenutno to ni mogoče. Pozitivno je to, da smo bližje, kot na prvih dveh dirkah," je misli po tretji preizkušnji letošnje sezone strnil Majorčan. Karavana razreda motoGP se sedaj seli v Evropo, kjer bo do konca septembra potekal evropski del sezone. To so dirke in dirkališča, ki bolj ustrezajo dirkačem. Eden takšnih je tudi Lorenzo. Prva evropska dirka bo na sporedu v Jerezu. In prav VN Španije Lorenzu zelo ustreza, nenazadnje ima na omenjenem dirkališču v razredu motoGP tri zmage, dve drugi in dve tretji mesti, na preostalih dveh dirkah, ki ju je odpeljal pa ima še eno četrto mesto in zgolj en odstop. Lani je končal na drugem mestu, prehitel ga je zgolj takratni moštveni kolega Valentino Rossi, ki v Evropo sicer prihaja kot vodilni v svetovnem prvenstvu. Dirko za VN Španije si boste seveda lahko ogledali v živo v neposrednih prenosih

