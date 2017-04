Lorenzo po prvi ničli z Ducatijem: Zelo sem razočaran, naša sezona se sedaj začne v Austinu

Jorge Lorenzo je svojo drugo dirko na Ducatiju končal že po prvem zavoju. (Foto: AP)

Maverick Vinales je z zmago na dirki za VN Argentine še enkrat več potrdil, da je bil prestop k Yamahi pravilna odločitev tako z njegove,kot tudi s strani šefov moštva. Mladi Španec je izkoristil hitro napako svetovnega prvaka Marca Marqueza in slavil svojo drugo zaporedno zmago v kraljevskem razredu. Dobro formo Yamahe na začetku sezone je z drugim mestom potrdil tudi izkušeni Valentino Rossi. Še naprej pa prave občutke na novem motociklu lovi petkratni svetovni prvak Jorge Lorenzo. Majorčan je po koncu lanske sezone zapustil prav Yamaho in se preselil k Ducatiju, kjer pa še zaenkrat ni pokazal predstav, s katerimi je osvojil tri naslove prvaka v elitnem motociklističnem razredu. Tokratna dirka v Argentini se je za Španca končala še preden se je dobro začela. V po dobrem startu s šestnajstega startnega položaja je Jorge v prvem zavoju zadel zadetek motocikla, na katerem je sedel Andrea Iannone in dirko zaradi padca končal ob dirkališču Termas de Rio Hondo. Novi član bolonjskega moštva je sicer dejal, da bi mu uspela dobra dirka, če ne bi bilo takšnega incidenta, saj se je že na jutranjem ogrevanju dobro počutil in bi se bil sposoben boriti z dirkači okoli šestega mesta.

Španec po padcu v Argentini ni skrival razočaranja. (Foto: AP)

"Uspel mi je dober start in takoj mi je uspelo prehiteti štiri ali pet dirkačev. Nato sem prispel v prvi zavoj, kjer pa je bil pravi kaos. Veliko je bilo dirkače, ki so poskušali veliko prehitevati. Bil sem na notranji strani in kar naenkrat sem zagledal Iannoneja, se dotaknil njegovega zadka in padel. Škoda, ker mi ni uspelo prevoziti prvega zavoja, saj sem imel dobre občutke na motociklu. To moramo pozabiti in gledati pozitivno v nadaljevanje sezone," je po dirki v Argentini povedal nekdanji član Yamahe in svetovni prvak iz leta 2015. Majorčana je razjezilo tudi to, da ni uspel odpeljati nekaj krogov, ki bi bili zelo koristni pri nadaljnjem razvoju motocikla, na katerega se sam še vedno privaja. "Razočaran sem, saj sem bolj, kot kadarkoli prej, potreboval kilometra in kroge, s katerimi bi nadaljeval s pridobivanjem pravih informacij na motociklu. Že na ogrevanju sem se počutil res dobro. Če ne bi imel težav na startu, bi se bil sposoben boriti z Alvarom Bautisto za četrto ali peto mesto. Imel sem takšen ritem, da bi bil tega sposoben," je še dodal. Jorge je sicer sezono in kariero pri Ducatiju začel z 11. mestom na dirki za VN Katarja. Kar je občutno slabše od moštvenega kolega Andree Doviziosa, ki je dirko končal na drugem mestu in se je vse do zadnjega kroga boril za zmago z Vinalesom. Lorenzo kljub vsemu ostaja optimističen in pričakuje, da bo na naslednji dirki v Teksasu, slika povsem drugačna. Dirkači bodo sicer na VN Amerik poskušali prekiniti dominacijo aktualnega prvaka Marqueza, ki je na dirkališču vseh Amerik dobil prav vse dirke v razredu motoGP.

"Lahko rečem, da se zame sezone začne v Austinu. Upam. Dirka v Katarju je bila prava katastrofa. Imel sem srečo, da sem končal na enajstem mestu, saj je veliko dirkačev pred mano odstopilo oziroma padlo. Tukaj pa moje dirke sploh ni bilo. Torej, v Austinu začenjam svetovno prvenstvo;" je za konec dodal dirkač moštva Ducati. Celoten dirkaški konec tedna v Austinu si boste seveda lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.