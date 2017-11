VIDEO: Lorenzo za kompromise: Sem eden tistih dirkačev, ki verjame, da več časa pridobiš v ovinkih kot na ravnini

Trikratni svetovni prvak razreda motoGP, ki je prvo sezono na ducatiju zaključil na sedmem mestu, je priznal, da bi bil pripravljen na kompromis glede končne hitrosti, če bi to pripomoglo k večji hitrosti v zavojih. "Ta kompromis sem storil že z novo šasijo. Sem namreč eden od tistih dirkačev, ki verjame, da več časa pridobiš v ovinkih kot na ravnini," besede Španca po testiranjih v Valencii prenaša spletni portal crash.net.

Jorge Lorenzo sicer za zdaj še ni navdušen nad novim motociklom ter odkrito priznava, da je aktualni zaenkrat še boljši od delno prenovljenega za prihodnjo sezono. "Tudi drugi dan testiranj smo znova preizkusili polovično novi motocikel. Trenutno ni boljši kot aktualni motocikel,’’ je po dvodnevnih testiranjih v Valencii povedal Lorenzo in dodal: "Mnogo manjših stvari morajo inženirji ustrezno prenesti na nov motocikel," je še dodal dirkač tovarniške ekipe Ducati. Lorenzo je drugi, zadnji dan testiranj postavil četrti najboljši čas. Daleč najboljši čas je postavil aktualni svetovni prvak Marc Marquez (Repsol Honda), Lorenzo je zaostal za pol sekunde

"Splošno gledano potrebujemo motocikel, ki bo bolje zavijal, ki bo hitrejši na sredini ovinka. Prav tako bi bilo dobro, če bi bil pogonski agregat bolj napreden, krotek, miren," je svoje videnje za napredek Ducatijev motorjev opisal Lorenzo.

Kljub vsemu je Lorenzo izpostavil, da motocikel ne potrebuje korenitih sprememb, saj je njegov moštveni kolega Andrea Dovizioso v letošnji sezoni dokazal, da je zelo hiter. Spomnimo, Italijan se je vse do zadnjega boril za naslov svetovnega prvaka z Marquezom, a na koncu v Valencii moral priznati premoč Kataloncu. "Iskreno, Dovi je iz motocikla iztisnil veliko. Pozna ga že pet let, uspelo mu je neverjetno prvenstvo. Izgleda, da razume motocikel in iz njega zna izvleči maksimum,’’ je Dovizosovo sezono opisal Lorenzo, ki je zbral kar 124 točk manj od moštvenega kolega. A to je bila za Španca premierna sezona na ducatiju, potem ko se je k italijanskemu moštvu preselil iz Yamahe.