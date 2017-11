VIDEO: Lorenzo razkril razlog za napredek: Nisem več prestrašen pred vstopom v ovinek, zdaj poznam obnašanje motorja

Iz 24UR: Lorenzo petkovih treningih zasenčil Marqueza in Doviziosa

Iz 24UR: Lorenzo petkovih treningih zasenčil Marqueza in Doviziosa

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

"Zelo sem zadovoljen s petkovim popoldnevom," je po prostih treningih zadnje velike nagrade sezone v španskem Chesteju povedal Jorge Lorenzo, ki si je prav v Valencii leta 2015 privozil zadnji naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP. "Korak za korakom sem izboljševal vožnjo na progi, ki je bila vedno dobra zame na drugem motorju. S tem motorjem je treba voziti drugače, toda navajam se. Vsako dirko vozim boljše, kar me zelo veseli," je še dodal Majorčan.

Kljub najboljšemu času dneva (1:30,640) opozarja, da ima njegov ducati še precej rezerv. "Še vedno moramo delati na enakih področjih, na enakih šibkih točkah, ki jih imamo – hitrost v ovinkih in zavijanje – toda zdaj lahko profitiram iz vsega potenciala tega motorja," je izpostavil Lorenzo, ki upa, da si bo na sobotnih kvalifikacijah privozil najboljši startni položaj: "Težko bo osvojiti 'pole', toda sem močen in samozavesten. Dobro poznam motor in danes sem bil drugič na ducatiju na vrhu razpredelnice, toda tokrat ne po zaslugi pravilne izbire gum kot v Silverstonu."

In kje se skriva ključ do njegovih vse boljših predstav na ducatiju (že na zadnji dirki v Maleziji je bil zelo hiter, a se v boj za zmago z moštvenim kolegom Andreo Dovizosom, kandidatom za naslov svetovnega prvaka, raje ni zapletal)? "Vozim bolj naravno, veliko bolj poznam smer motorja. Nisem več prestrašen pred vstopom v ovinek, ne da bi vedel, kako se bo motor obnašal. Sedaj vem in lahko vozim bolj na meji mogočega," je še povedal Lorenzo.