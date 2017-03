Lorenzo se ne obremenjuje s hitrostjo in zatrjuje: Pomembnejši so občutki

Jorge Lorenzo je pred začetkom sezone postal novi član moštva Ducati, potem ko je devet sezone v elitnem razredu nastopal za Yamaho. (Foto: motoGP)

Do začetka motociklističnega svetovnega prvenstva v razredu motoGP je še manj kot mesec dni. Sezona 2017 se bo začela 26. marca z dirko za VN Katarja pod žarometi na dirkališču v Losailu. Do omenjenega datuma pa imajo moštva in dirkači še nekaj časa, da kar se da dobro pripravijo motocikle na nove izzive in boje na dirkališčih po svetu. Karavana elitnega razreda ima sicer pred začetkom sezone na voljo tri termina za uradna testiranja. Prva so bila na sporedu v Sepangu, druga pa na Phillip Islandu. Na obeh je bil najhitrejši novi član moštva Yamaha Maverick Vinales, ki je tako dokazal, da je hiter in se bo najverjetneje boril za naslov svetovnega prvaka že v prvi sezoni pri japonskem moštvu. Pred začetkom sezone pa dirkače čakajo še ena uradna testiranja, ki bodo na sporedu prav v Katarju, kjer bo tudi uvodna dirka sezone. Pred zadnjimi testiranji je spregovoril tudi novi član moštva Jorge Lorenzo, ki v Maleziji in Avstraliji ni bil med najhitrejšimi dirkači. Petkratnega svetovnega prvaka hitrost sicer ne skrbi, saj so mu v trenutni fazi priprav na novo sezono veliko pomembnejši občutki na novem motociklu. Majorčan se namreč še vedno privaja na Ducatijev motocikel, potem ko je celotno kariero v kraljevem razredu sedel na Yamahi.

"Na Phillip Islandu smo storili velik korak naprej, predvsem pri razumevanju motocikla. Časi krogov so se občutno popravili, še posebej na zadnji dan. Žal nam je edino, da nam ni uspelo več časa testirati sprednje gume, saj so bili pogoji na dirkališču idealni in bi lahko bili še hitrejši. A časi trenutno sploh niso pomembni. Trenutno so pomembnejši moji občutki na motociklu in razumevanje, kje in kako je motocikel najbolj vodljiv," je uvodoma po testiranjih na Phillip Islandu povedal Lorenzo, ki se lahko pohvali s tremi naslovi svetovnega prvaka v elitnem motociklističnem razredu. Novi član rdečih iz Bologne je sicer nedavno zatrdil, da v letošnji sezoni od svojega moštva ne pričakuje, da se bodo borili za naslov prvaka. Sam je prepričan, da so bolj realni cilji zmage na kakšni iz med osemnajstih dirk v sezoni. A to vseeno ne zmanjša njegovih apetitov, saj vsekakor želi osvojiti naslov prvaka tudi z italijanskim motociklom. "Čaka nas še veliko dela. Največ težav nam povzroča vodljivost v zavojih, tu moramo opraviti največ. Kljub vsemu, smo zadovoljni s testiranji in vzdušje je zelo pozitivno pred nadaljevanjem predsezonskega obdobja in pred začetkom svetovnega prvenstva," je še dodal Lorenzo, ki bo z Ducatijem poskušal postati šele drugi dirkač v zgodovini, ki bi osvojil naslov svetovnega prvaka tako z moštvom z Bologne, kot še z enim moštvom. To je v zgodovini motociklizma uspelo zgolj Caseyju Stonerju, ki je bil z Ducatijem svetovni prvak leta 2007, uspeh pa ponovil leta 2011 z moštvom Honda. Kot rečeno pa še pred začetkom krstne sezone na Ducatiju čakajo še ena uradna testiranja, ki bodo na sporedu med 10. in 12. marcem v Katarju.