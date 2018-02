Marc in Cal navdušena nad novincem Nakagamijem: 'Hiter je kot raketa in bo zelo nevaren!'

Takaaki Nakagami je po mnenju Marqueza odlična izbira za moštvo LCR v razredu motoGP. Bo uspel upravičiti zaupanje?

Po sezoni 2014 in Hirošiju Aoyami bo v razredu motoGP znova nastopil japonski dirkač. Govorimo seveda o Takaakiju Nakagamiju, ki se je po končani lanski sezoni iz razreda moto2 preselil v najelitnejši motociklistični razred. Cal Crutchlow je tako končno pri moštvu LCR Honda dobil moštvenega kolega in Britanec je prepričan, je to za razvoj motocikla in za celotno moštvo korak naprej. Hkrati pa dodaja, da se ne boji konkurence in pričakuje, da bo Japonec trn v peti marsikateremu izkušenejšemu dirkaču. "Zelo dobro se je znašel v novem okolju in na povsem drugačnem motociklu. Je zelo dober dirkač. Veliko ljudi je presenetil s svojim odnosom in predanostjo," je novem moštvenem kolegu spregovoril Crutchlow. Nakagami je sicer na presenečenje mnogih dobil sedež v kraljevem razredu, saj je v minuli sezoni razreda moto2 osvojil skupno sedmo mesto, enkrat je zmagal, še trikrat pa je osvojil tretje mesto. Nakagami je bil sicer na zimskih testiranjih v Sepangu in Buriramu najhitrejši novinec v elitnem razredu in s tem so seveda več kot zadovoljni v moštvu Lucia Cecchinella. "Na motocikel smo ga posadili brez, da bi mu postavljali kakšne cilje ali nanj izvajali pritisk. Dovoli smo mu, da se navadi na motocikel in da se spozna z vsemi karakteristikami dirkanja v razredu motoGP," je po testiranjih na Tajskem povedal Cecchinello.

Naj 26-letnim Japoncem pa je navdušen tudi aktualni svetovni prvak razreda motoGP Marc Marquez. Španec je namreč prepričan, da bo prav Nakagami najlepše presenečenje letošnje sezone in pričakuje, da bo tudi najboljši novinec razreda. Ta naziv je sicer lani osvojil dvakratni prvak razreda moto2 Johann Zarco. "Prepričan sem, da bo 'Taka' najboljši novinec. Je izjemno hiter in to me veseli, saj to pomeni, da je Honda znova pripravila odličen motocikel, sam pa je dokazal, da je odličen dirkač in je zasluženo dobil sedež v najmočnejšem razredu," je o novincu povedal štirikratni prvak elitnega razreda motoGP. "Z Marcom sva se v Buriramu samo smejala, ko sva videla, kako hiter je skozi zavoje, sva se oba zgolj nasmejala. Res naju je navdušil. Edina težava, ki jo ima trenutno je ta, da želi opraviti preveliko število krogov v enem kosu in potem je utrujen. Drugače pa je izjemno hiter, je kot raketa in veselim se, kaj bo pokazal med sezono," pa je še dodal Britanec Crutchlow. Če bo Nakagami res tako hiter kot napovedujeta Marc in Cal bomo videli že zelo kmalu. Sezona se namreč začne z dirko v Losailu 18. marca, še pred tem pa dirkače čakajo zadnja zimska testiranja, prav tako na dirkališču v Dohi, kjer bodo zbrani med 1. in 3. marcem. Celotno sezono razreda motoGP si boste lahko tudi letos ogledali na Kanalu A in VOYO.