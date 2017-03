Marquez predstavil kolekcijo oblačil z lastnim podpisom, o začetku sezone pa: 'Honda res ni sanjska ...'

Marquez je na dirki v Katarju izgubil tudi dvoboj z Andreo Doviziosom (Ducati). (Foto: AP)

Marc Marquez je kot obraz podjetja Pull&Bear predstavil kolekcijo oblačil s svojim imenom, potem ko se je Katalonec vrnil iz Katarja, kjer je z Repsol Hondo v vlogi branilca naslova svetovnega prvaka razreda motoGP osvojil četrto mesto. Marquez je že na testiranjih gledal v hrbet zmagovalcu nedeljske dirke Mavericku Vinalesu (Movistar Yamaha), od najboljšega iz minule sezone sta bila na dirkališču Losail hitrejši tudi Andrea Dovizioso (Ducati) in Valentino Rossi (Movistar Yamaha). A Marquez se je na promocijskem dogodku v Madridu pojavil s svojim prepoznavnim nasmeškom, ni pa se mogel izogniti vprašanjem po nekaj slabši prvi dirki in nasploh neprepričljivih predstavah na testiranjih. "Menim, da je jasno, da ta motocikel ni ravno sanjski v teh trenutkih, vedno imaš kaj za izboljšati, a ni vse slabo. Katar je dirka, na kateri nobena naših močnejših plati ne pride do izraza, vse naše šibke točke pa," je navijače japonskega moštva v španski prestolnici miril Marquez. "Gotovo bo prišlo kakšno dirkališče, na katerem bo Honda boljša od ostalih, pričakujemo, da bo kmalu tako," je nadaljeval. "Rešitev se pojavi, ko jo najmanj pričakuješ, vsak konec tedna je drugačen. Moramo nadaljevati z delom in upajmo, da bomo v Argentini in Austinu boljši. Če se bomo lahko borili za zmago z Maverickom, Valentinom, (Danijem) Pedroso ali s kakšnim od Ducatijem, potem to takoj podpišem."

V tem trenutku Marquez kot največjega nasprotnika vidi navdušujočega Vinalesa, ki ga postavlja pred Katalončevega moštvenega kolega, veterana Rossija. Glede nekdanjega svetovnega prvaka Jorgeja Lorenza, ki se zaenkrat še ni znašel pri Ducatiju, pa je dodal, da je najbrž nad uvodnimi izidi presenečen tudi Majorčan sam. "Glavni nasprotnik je v tem trenutku Vinales, drugi je Dovizioso in tretji Valentino, saj je tako tudi v skupnem seštevku. Že sem računal na oba člana Yamahe in na svojega moštvenega kolega (Pedroso, op. a.), ki ga ne želim pozabiti," je še povedal Marquez. "O tem sem govoril že pred Katarjem, a to so trije, ki se mi zdijo najnevarnejši. Lorenzo? Mislim, da je bil tudi sam malce presenečen. Pogoji so bili zelo ekstremni, malce čudni, tudi to vpliva na rezultat. Je pa res, da sem pričakoval malce hitrejšega Lorenza. A vseeno je velik dirkač in gotovo mu bo uspelo priti zraven. Sam že na treningih nisem bil med prvimi. V Katarju nam je bilo lani težko, nekako smo uspeli na stopničke, morda bi nam s pravo sprednjo gumo spet uspelo, a lahko bi tudi padli. Po bitki je lahko biti general ..."