Kanal A in VOYO: Svetovni prvak vrgel rokavico izzivalcem: 'Lahko se borimo za stopničke, po suhem tudi za zmago'

Marc Marquez je v kvalifikacijah pred VN Argentine s 66. osvojenim najboljšim štartnim položajem spisal zgodovino razreda motoGP, svetovni prvak pa se ne namerava ustaviti pri tem. Seveda si po neprepričljvih predstavah na testiranjih in na prvi dirki v Katarju želi z zmago odgovoriti izzivu Mavericka Vinalesa (Movistar Yamaha), katalonskega rojaka, ki je v soboto v težkih pogojih ostal daleč zadaj. "Počutil sem se udobno na četrtem prostem treningu. Sicer bi mi bilo bolj všeč, da bi lahko preizkusil nekatere reči po suhem, a tam niti nismo tako slabi in menim, da se lahko v obeh primerih borimo za stopničke, če bo suho tudi za zmago," je po kvalifikacijah povedal Marquez, ki ga iz tira ni vrgel niti hiter padec po prihodu na dirkališče Termas de Rio Hondo. Padcu je tokrat ušel na zadnjem prostem treningu, ko se je na ravnini ustavil in poskušal simulirati štart, honda pa je povsem "podivjala" in svetovni prvak jo je z zadnjimi močmi ujel.

"Prvič sem poskušal štartati v mokrem. Videl sem, da je z novim motorjem drugače, kot ko sem poizkušal v mešanih pogojih in na prostih treningih. Rešil sem se, ne vem pa, kako ..." je priznal Marquez. Kljub temu, da je Vinales malce presenetljivo precej zaostal v kvalifikacijah, ga Marquez ne izključuje iz boja z anajvišja mesta. "Maverick je zelo hiter, a jaz se počutim zelo dobro. Zmaga? Zakaj pa ne! Motocikel bi lahko bil boljši, a tudi jaz. Bomo videli, če bom blizu na ogrevanju. Pri izbiri gum glede sprednje nimam vprašanj. Zadaj pa je precej opcij. Najverjetneje se bom odločil za srednjo različico. Tudi v tem bomo poskušali zadeti," dodaja svetovni prvak iz Katalonije.