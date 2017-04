Marquez po slabem začetku sezone ostaja optimist: 'Veliko dirk nas še čaka, ko bomo lahko obrnili reči'

Marquezov boj za zmago se je na dirkališču Termas de Rio Hondo končal v argentinskem pesku. (Foto: AP)

Marc Marquez je v Barceloni predstavil knjigo Relatos Solidarios, pri nastajanju katere je sodeloval v dobrodelne namene. Za prvakom razreda motoGP ni najboljši začetek sezone najelitnejšega razreda, kljub temu pa si je Katalonec vzel nekaj časa za predstavitev knjige, ki so jo zadnjih nekaj let ustvarjali novinarji različnih španskih medijskih hiš. Še nedavno se je Marquez mudil v Braziliji, tokrat pa se je ustavil v domači prestolnici Katalonije, kjer je kot prvi nenogometaš sodeloval pri predstavitvi knjige, za katero je prispeval tudi uvodnik. Veliko vprašanj se je poleg besed na papirju vrtelo tudi okoli sezone motoGP, v katero je z dvema zgodovinskima zmagama šampionsko krenil Marquezov rojak Maverick Vinales. "Neverjetno, a njegovi rezultati ustrezajo tistemu, kar mu je uspevalo pred sezono. Med tistimi, ki niso prikazali dobrih predstav, sem gotovo jaz skupaj z zadnjim padcem (na VN Argentine, op. a.), a še veliko dirk nas čaka, ko bomo lahko obrnili reči," se je začetka sezone dotaknil Marquez. "Zdaj sem osmi v skupnem seštevku in imam jih sedem pred seboj, vsak je drugačen in bomo videli, kako bo vse skupaj šlo," je pred naslednjo preizkušnjo v ameriškem Austinu nadaljeval Marquez.

Zanj je prizorišče v Teksasu sploh nekaj posebnega, na ameriški stezi namreč še ne pozna poraza. "Tudi v Argentini mi je šlo dobro, a letos ne. Pričakujem, da bi lahko prvič v sezoni prišel na stopničke, še bolje pa bi bilo, če bi zmagal. To je moj cilj," ostaja previden Marquez, ki dodaja: "Ta sezona je drugačna. Vsako leto sem začel s stopničkami, tega pa ne. Ponavljam: upam, da bom v Austinu na stopničkah. Kar pa se tiče padca v Argentini ... Precej drugače je, če padeš, ko se boriš spredaj, ko si prvi. Precej drugače je. Napake drago plačaš skozi celotno sezono. Na vsaki dirki se ti lahko pripeti napaka. Tistega 'džokerja' pa sem z zadnjim padcem že porabil, upam, da se bom hitro vrnil." Marquez je nekaj besed namenil tudi nogometu in svojemu najljubšemu moštvu Barceloni, ki jo v Ligi prvakov naslednji teden (prenos v sredo ob 20.30 na Kanalu A in VOYO) čaka povratni dvoboj z Juventusom v četrtfinalu. "V nogometu je vse mogoče, enako kot na motorjih, veliko faktorjev vpliva," je o možnosti novega preobrata, Katalonci po prvi tekmi v Torinu zaostajajo z 0:3, povedal Marquez. "Barceloni je en epski preobrat že uspel, bomo videli, če nam bo uspelo še enkrat. 'El Clasico'? Nismo v najboljšem trenutku forme, a ekipa, ki je sposobna zmagati s 6:1 proti Paris Saint-Germainu, je sposobna vsega."