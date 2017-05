Marko Jerman kljub zdravstvenim težavam do tretjega mesta na vzdržljivostni dirki v Nemčiji

Marko Jerman je dosegel nov vrhunski rezultat. (Foto: osebni arhiv)

Na tretji dirki sezone 2016/17 in drugi letošnji so slavili dirkači Yamahe GMT94 Španec David Checa, Francoz Mike Di Meglio in Italijan Niccolo Canepa, ki so v osmih urah prevozili 318 krogov. Odločitev o zmagi je bila tesna, saj so Avstralec Broc Parkes, domačin Marvin Fritz in Japonec Kohta Nozane (Yamaha) za njimi zaostali le 30,6 sekunde. Na treningih in v kvalifikacijah so ekipo, vozila sta še Švicar Gregory Junod in Brazilec Anthony Dos Santos, najprej pestile zdravstvene težave Marka Jermana, zatem pa še tehnične težave z elektriko motorja. Ekipa se je morala zato v kvalifikacijah zadovoljiti s 14. mestom.

Jerman se je na progo podal kot prvi in naredil velik preboj. Po prvi uri tekmovanja so napredovali na sedmo mesto, po drugi uri je bila trojica ekipe Maco Racing že peta. V tretji uri so se približali prvi trojici, po skoraj polovici dirke pa so imeli pred sabo le še dve ekipi. Druga polovica dirke je minila v znamenju boja za tretje mesto, ki se je vnel med Jermanovo ekipo in člani švicarskega moštva Bollinger. Kljub skoraj osmim uram tekmovanja so bili tekmovalci precej izenačeni in jasno je bilo, da bodo o uvrstitvi na tretjo stopničko odločale malenkosti. V zadnjih krogih dirke je Jermanovo ekipo zastopal Švicar Junod. "Zadnjih deset minut dirke je bilo zelo napetih. Pri obojih se je porajalo vprašanje, komu bo najprej zmanjkalo goriva. Z manjšo ukano smo švicarske konkurente pripravili do tega, da so zapeljali v bokse in so dotočili gorivo, mi pa smo vztrajali do konca. Zadnjih pet minut je bilo katastrofalnih, šli smo na vse ali nič in nismo vedeli, če bomo sploh lahko končali dirko ali pa nam bo tik pred koncem zmanjkalo goriva," je dramatične zadnje minute opisal Jerman. Do konca sezone tega tekmovanja bosta na sporedu še osemurni dirki na Slovaškem in na Japonskem.