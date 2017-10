VIDEO: Kot mala otroka ‒ Marquez in Pedrosa za volanom traktorja, kaj pa v dirkalniku formule 1?

Na dirkališču Jarama blizu Madrida sta se Marc Marquez in Dani Pedrosa družila z legendo "triala" Tonijem Boujem, vsi trije pa so uživali za volanom nove Civic Type R. A oba motociklista sta kot mala otroka uživala tudi za volanom precej počasnejšega traktorja, s katerim sta se sodeč po posnetkih, ki jih je priskrbel Box Repsol, dobro zabavala. Katalonca sicer kmalu čaka zaključek sezone motoGP, v kateri se motociklisti zdaj podajajo na čezoceanska potovanja. Legendarni Mick Doohan je pred eno naslednjih dirk, ki bo v Avstraliji, Marqueza že okronal za novega (starega) prvaka, a vodilni v skupnem seštevku o vsem skupaj noče niti slišati. "Prvenstvo je zelo dolgo, na eni dirki lahko izgubiš veliko točk s katero koli napako. Veliko dirkačev je lahko spredaj. Pomembno je, da ne spremenim dinamike in še naprej dajem sto odstotkov," pravi Marquez, ki Andrei Doviziosu (Ducati) beži za 16 točk, Mavericku Vinalesu (Movistar Yamaha) pa za 28. "Kaj so njune šibke točke? Nanje se ne osredotočam, zanimajo me le močne plati. Tako menim, da se mi zdita še nevarnejša. Andrea in Maverick sta zelo močna in ne bosta se predala," dodaja Marquez. Pedrosa je prikimal rojaku: "Pri Ducatiju letos ne vidim šibke točke. Hitri so v vseh trenutkih: treningih, na dirkah, na različnih tipih stez, vremenskih pogojih ..."

Marquez je v krajšem pogovoru spregovoril tudi o legendarnemu Valentinu Rossiju, potem ko se je mitski Italijan vrnil za zadnjo dirko in malodane čudežno okreval po grdem padcu med treningom endura. Pojavljajo se celo govorice, da je Rossi, vsaj deloma, hlinil poškodbo. "Imam majhno prednost, zato lahko v primeru dežja malce bolj sledim določenemu nasprotniku, a vse ostaja enako, vedno bom šel na polno," zatrjuje Marquez. "Da bi Rossi odločal o prvaku? Veliko dirkačev je, ki bodo odločali. Nemogoče je napovedovati in ni drugega recepta, kot da si najhitrejši in zaupaš vase. Da je hlinil poškodbo? Meni še na misel ne pride, da bi lagal o poškodbi. Ne verjamem, da je bilo temu tako, ne vidim smisla," pravi branilec lanskoletnega naslova, ki je s Pedroso odgovarjal tudi na vprašanje glede morebitnega nastopanja v karavani formule 1. "Preizkusil bi jo že jutri, a zgolj kot novo izkušnjo. Da bi tekmoval, se mi zdi praktično nemogoče. Vse je zelo profesionalno. Sam sem izbral motocikle in mislim, da se nisem zmotil," je šaljivo sklenil Marquez.