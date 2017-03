Marquez: Če Rossi noče pozabiti, kaj se je zgodilo …

Marquez pravi, da je pozabil na zamere do Rossija in obratno. (Foto: AP)

Govora je seveda o sezoni 2015, ko je Valentino Rossi prav na zadnji dirki izgubil naslov prvaka, ob tem pa je Italijan Marca Marqueza obtožil, da je rojaku Jorgeju Lorenzu pomagal na zadnjih dirkah, da Rossi ne bi osvojil novega, desetega naslova prvaka.

V pogovoru za španski AS je Marquez še dodal, da bodo glavni konkurenti za naslov zelo podobni kot v preteklih sezonah. "Valentino Rossi, Dani Pedrosa, ki se tiho pripravlja na sezono, a zaenkrat mu gre dobro. Sem v garaži in vidim. Mogoče tudi Lorenzo z Ducatijem, tu pa je tudi novi kandidat Maverick Vinales," je pojasnil Katalonec. Ta Lorenza kljub temu, da je sam dejal, da se v krstni sezoni pri Ducatiju ne bo boril za naslov, ne želi vnaprej odpisati: "Dokler ne bo matematično izključen iz boja, ga ne bi odpisal. Mogoče mu v predsezoni ne gre tako dobro kot z Yamaho, toda neumno je misliti, da nima možnosti za zmago že v Katarju. Ducatiju in njemu ta proga ustreza, res pa je, da je na koncu treba biti konstanten skozi celo sezono.'' Če bo Marquez tako konstanten kot lani, mu bo težko ušel še četrti naslov v razredu motoGP. Glede na to, da je že v predsezoni zadovoljen z motorjem, gre pričakovati, da mu bodo tekmeci zelo težko vzeli naslov iz rok. "Honda v tej sezoni je najboljša izvedba Honde, s katero smo zaključili lansko sezono. Pred enim letom smo bili zelo daleč, izgubljeni, toda zdaj začenjamo na zelo dobri ravni,'' je razkril Katalonec.