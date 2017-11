Marquez dobil neprijetno vprašanje in podrl vse meje: Zastava, ki predstavlja moje ljudi, je številka 93

Marquez s špansko zastavo leta 2012 v razredu moto2. (Foto: AP)

Vprašanje novinarja se je glasilo: "Prvi naslov si proslavljal s špansko zastavo, drugega in tretjega z zastavo tvojega kluba navijačev. Glede na trenutno politično stanje v državi, si se odločil, s katero zastavo se boš sprehodil in morda sprožil polemiko?"

Marc Marquez tokrat ni iskal diplomatskega odgovora, niti se ni opredelil niti za eno niti za drugo stran (Katalonija je razglasila neodvisnost z željo, da se odcepi od Španije), še več: podrl je vse meje. "Če zmagam v nedeljo, bomo videli, toda na koncu je zastava, ki predstavlja moje ljudi, številka 93. Naj se to ve," je bil jasen Marquez, ki je med odgovorom na vprašanje celo presedlal iz angleščine v španščino, kar, tako španski mediji, španski javnosti pošilja dodatno sporočilo.

Sicer šele 24-letni, a zelo izkušeni Marquez je sicer še dodal, da je s prednostjo, s katero je prišel v Valencio (21 točk), zadovoljen in da ga teoretične možnosti Andree Doviziosa za naslov ne skrbijo. ''Lahko rečem le to, da bi podpisal to, da bi vsako leto na zadnjo dirko prišel s prednostjo 21 točk. To bi podpisal zato, ker vem, da je to zelo lepa prednost, toda ne želim si privoščiti napake ali pasti v past, ki se pojavlja, ko ljudje govorijo, da je prvenstvo že odločeno. Temu ni tako, konec koncev sta šport in življenje nasploh zelo muhasta,'' je bitko za naslov z Italijanom na ducatiju orisal Marquez in dodal: "Res je, kar je rekel Dovizioso. To prvenstvo lahko izgubim jaz in lahko ga zmaga on.Tisti, ki je v prednosti 21 točk, lahko naredi napako in omogoči drugemu, da zmaga. Dovizioso mora tvegati, ima zgolj eno strategijo, to je zmagati dirko in čakati, toda sreča, ki jo imam, je ta, da sem odvisen od samega sebe. Moram opraviti dobro nedeljo in zaključiti dirko."