Marquez med druženjem z navijači: Koliko je vreden moj levi komolec? En naslov prvaka!

Marquez (na fotografiji) je bil v središču pozornosti že na "domači" dirki v Motegiju. (Foto: AP)

Prihod Marca Marqueza, ki so mu družbo delali hondini asi Dani Pedrosa, Toni Bou in Takahisa Fudžinami, je med varovanci verske šole Colegio Sagrada Familia de Jorge Juan v Madridu povzročil pravi izbruh navdušenja. Madridčani so namreč zmagali v nagradnem natečaju, ki jim je prinesel obisk najboljšega dirkača minulih dveh sezon razreda motoGP. Marquez je, pričakovano, požel največje ovacije in odgovoril tudi na nekaj vprašanj najmlajših. "Koliko je vreden moj komolec? En naslov prvaka!" je Katalonec povedal dekletu, ki jo je zanimalo, kakšno vrednost pripisuje delu telesa, s katerim se je na minuli VN Valencie rešil padca in preprečil, da bi mu naslov speljal Andrea Dovizioso. Ducatijev as je v zaključku dirke nato padel in predčasno, drugič zapored in šestič skupno v vseh razredih, okronal Marqueza za prvaka. "Težko leto je bilo, a vztrajali smo. Gotovo mi je pomagala tudi vaša podpora, tako kot je pomagala podpora vseh ostalih navijačev. Zato tudi vam čestitam za naslov," je bil v španski prestolnici zadovoljen Marquez, ki je v Madrid pripotoval z najboljšimi dosežki sredinih testiranj v Valencii.

Katalonec je imel za nadobudneže tudi nekaj nasvetov, denimo, da je v šoli zelo pomembno prijateljstvo. "Morate spoštovati vse," je otrokom zabičal Marquez in dodal: "Matematika mi je bila všeč, povsem jasno pa mi je bilo, da se moram potruditi, saj so mi v primeru slabih ocen ob koncu tedna prepovedali na motor, zato sem bil vedno dober v šoli." Priznal je, da še zdaleč ne zmaga v vsem, česar se loti. Je sicer velik privrženec košarke, a v samem igranju tega športa je zelo slab. Eno izmed zanimivejših vprašanj je bilo tudi, če bo nekega dne nastopil na reliju Dakar. "Ne vem, kaj naj ti odgovorim. Menim, da je to preizkušnja, na kateri moraš imeti izkušnje, sicer se lahko poškoduješ. Da bi se nekega dne tam preizkusil, tega ne želim povsem izključiti, a to ni eden mojih ciljev," se je glasil odgovor štirikratnega prvaka kraljeve kategorije motociklizma. "Kaj je najpomembneje za uspeh? Veliko je dejavnikov, a najpomembnejši so, da zaupaš in trdo delaš z ekipo, se močno trudiš in ostaneš zbran. Poleg tega je temeljnega pomena strast, zame se je usesti na motocikel enako kot bi se šel igrat," je tudi razkril Marquez in o obisku šole vzhičen dodal: "Dati avtogram nekomu in videti, kako ganjen je ... Ob tem čutiš velik ponos."