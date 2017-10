Marquez na Japonskem začenja lov na 'šestico': Motegi mi je v preteklosti že povzročal težave...

Marc Marquez se je lani v Motegiju razveselil petega naslova svetovnega prvaka. (Foto: AP)

Aktualni svetovni prvak Marc Marquez dobro razpoložen odhaja na Japonsko, kjer se začenja zaključek prvenstva v razredu motoGP. Pred najboljšimi dirkači so namreč tri zaporedne azijske dirke v treh tednih. Katalonec, ki sicer sezone ni začel najbolje, saj je na uvodnih šestih dirkah zgolj dvakrat stopil na zmagovalni balkon (zmaga v Austinu in drugo mesto v Jerezu), že nestrpno pričakuje dirko v Motegiju (15. oktober na Kanalu A in VOYO). "Najpomembneje je, da se od dirke v Montmelu (VN Katalonije op. p.) počutim odlično. Vedno sem bil na stopničkah, razen v Silverstonu, kjer pa vemo, kaj se je zgodilo (okvara pogonskega agregata op. p.). Od dirke v Barceloni smo bili na vseh dirkališčih, ne glede na razmere, konkurenčni. Moramo ostati osredotočeni, ohraniti enako mentaliteto in ohraniti enako hitrost na vseh dirkah," je pred dirko v Motegiju, kjer je v lanski sezoni osvojil peti naslov svetovnega prvaka, povedal Marquez.

24-letni Španec je na zadnjih šestih dirkah, kar štirikrat premagal vso konkurenco in trenutno uživa v 16-ih točkah prednosti pred najbližjim zasledovalcem Andreo Doviziosom v bitki za naslov svetovnega prvaka. Maverick Vinales, ki je tretji, zaostaja še dodatnih dvanajst. "Zmaga v Aragoniji je bila zelo pomembna, saj so glavni konkurenti v bitki za naslov izgubili kar nekaj točk. Privozili smo si majhno prednost. Pomembno je, da na Japonsko prihajamo z majhno prednostjo. Sedaj imam 16 točk prednosti pred Dovijem in 28 pred Maverickom. Bolje je biti v prednosti, kot pa loviti zaostanek," je še dodal petkratni svetovni prvak Marquez. Na Špančevi strani je tudi zgodovina. Zgolj dvakrat v zgodovini, od kar od leta 1993 točkujejo po sistemu, ki ga poznamo še danes, prvak ni postal dirkač, ki je vodil pred zadnjimi štirimi dirkami. To je vsekakor dober obet za aktualnega prvaka, ki bo poskušal v Motegiju, na Phillip Islandu in v Sepangu osvojiti toliko točk, da bo v Valencio že prispel kot štirikratni prvak razreda motoGP. Čeprav je lani prav v Motegiju slavil naslov prvaka, potem ko sta oba konkurenta Valentino Rossi in Jorge Lorenzo odstopila, pa vseeno opozarja, da mu Hondina domača steza v preteklosti ni tako ustrezala. "Motegi mi v preteklosti ni ustrezal, iskreno povedano mi je povzročal kar nekaj težav. Toda lani sem se počutil res odlično. Vozil sem zelo konstantno in bil sem zelo hiter," je pred petnajsto dirko še povedal dirkač tovarniške Honde. Prihajajoči dirkaški konec tedna na Japonskem si boste lahko seveda ogledali v živo na Kanalu A in VOYO. Ne pozabite, da so dirke na sporedu zgodaj zjutraj po slovenskem času. V nedeljo s prenosom začnemo že ob 4.00, ko bo na sporedu dirka v razredu moto3. Ob 5.00 se preselimo na Kanal A, kjer bo na sporedu oddaja pred dirkama v razredih moto2 in motoGP.