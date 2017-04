Marquez se je opravičil in prevzel krivdo: Ni izgovorov, razočaran sem sam nad sabo

Razplet nedeljske dirke za VN Argentine je prinesel veliko zadovoljstva v tabor Yamahe, saj sta njihova dirkača zasedla prvi dve mesti. Maverick Vinales je zmagal, drugič zapored v tej sezoni, drugi je bil Valentino Rossi. Kopica dirkačev je ostala brez uvrstitve zaradi padcev, recimo tudi Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo in Marc Marquez.



Aktualni svetovni prvak v razredu motoGP je bil znova razočaran, tudi po po prvi dirki v Katarju ni bil najboljše volje, ko je zasedel četrto mesto. A tokrat je ostal brez točk, odneslo ga je v četrtem krogu. "Bila je moja napaka. Ni važno kje ali kako, na koncu je izid nič točk. Seveda sem zelo razočaran sam nad sabo, ker kot sem že dejal v Katarju in to bom ponovil: napake na začetku sezone so na koncu zelo drage. To je bila popolnoma moja napaka in opravičilo moji ekipi in Hondi," je povedal Marquez, ki se sicer osvojil prvo mesto v sobotnih kvalifikacijah in si je obetal, da bi se na VN Argentine uvrstil na stopničke.



Tako ostaja pri izkupičku iz prve dirke in verjame, da se bo vse skupaj boljše izteklo na naslednji dirki v ZDA 23. aprila. Sicer ima že kar precejšen točkovni zaostanek 37 točk za Vinalesom. "Zanimivo je, da ne samo Maverick, tudi Valentino, nista dobra na treningih, na dirki pa sta oba zelo močna. Imajo dober paket, nimajo nihanj, mi pa moramo poiskati način, da bomo izboljšali rezultate."

Marc Marquez (Foto: AP)