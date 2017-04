Marquez od Argentine pričakuje več kot od Katarja, Dovizioso upa, da mu Lorenzo ne bo 'naredil Iannoneja'

Marc Marquez (v ozadju) z Andreo Doviziosom med marčevsko dirko za VN Katarja. (Foto: AP)

Marc Marquez bo moral na dirki za VN Argentine odgovoriti na neprepričljiv začetek sezone, ki ga je tako kot vsa testiranja z zmago zaznamoval novinec v vrstah Movistar Yamahe Maverick Vinales. Svetovni prvak Marquez bo moral z Repsol Hondo že na dirkališču Termas de Rio Hondo dokazati, da se lahko tudi letos vmeša v boj za naslov. Marquez je spet dejal, da od VN Katarja ni pričakoval veliko, glede na to, da se tam na hondi nikoli ni najbolje znašel, večja pričakovanja goji od dirke na severu Argentine. "Vedeli smo, da Katar za nas ni najboljše dirkališče. Zdaj smo prišli sem in vemo, da nam je šlo v zadnjih letih tu bolje kot ostalim, a vemo, da moramo od začetka trdo delati, da bi se dobro pripravili na nedeljsko dirko," je medijem na novinarski konferenci v četrtek povedal Katalonec. "Vse odkar sem tu prvič nastopil leta 2014, sem se vedno zelo dobro počutil na tej stezi. Pogoji se tu precej spreminjajo od petka do nedelje, saj se oprijem postopoma izboljšuje. Bomo videli, kakšno bo vreme, napoved namreč ni najboljša. Jasno je, da bi rad prišel na stopničke in se boril za zmago, a ves konec tedna moraš preizkušati in doumeti, kje si, nato pa priti do najboljšega rezultata. Motocikel še vedno izgublja pri pospeševanju, na tem bomo najbolj delali. Zato bodo prvi prosti treningi ključnega pomena. V Katarju sem bil četrti, a ko sta me Maverick in Valentino (Rossi) prehitela, sem videl nekatere reči, ki bi lahko bile zanimive."

Za nekaj smeha med novinarji in dirkači je v četrtek poskrbelo vprašanje, ki ga je iz vrst sedme sile dobil Ducatijev as Andrea Dovizioso. Italijan seveda ni pozabil na lansko dirko, ko je bil skupaj z zdaj že bivšim moštvenim kolegom Andreo Iannonejem na poti k osvojitvi drugega oziroma tretjega mesta, a je skupaj z rojakom po zaslugi neposrečenega prehitevanja "Manijaka" končal na asfaltu. Dovizioso je v smehu dejal, da od novega moštvenega kolega Jorgeja Lorenza pričakuje malce bolj umirjeno prehitevanje, če bo do tega sploh prišlo, glede na to, da je bil Majorčan na svoji prvi dirki kot član bolonjskega moštva v Katarju daleč od najboljših, medtem ko se je "Dovi" prebil na stopničke. Ob vprašanju o lanski dirki se nekateri dirkači, vključno z Doviziosom, niso mogli upreti smehu, razpoložen je bil tudi Valentino Rossi, ki je med smehom zmajeval z glavo. "Gotovo je prehitevanje Lorenza drugačno kot Iannonejevo. A želim si, da bi do konca dirke uspel priti brez da bi me Lorenzo prehitel," je v smehu povedal Dovizioso. "Lorenzo? Težko je reči, kako mu bo šlo tukaj. Na vsaki dirki se bo naučil nekaj novega in težko je napovedati, kaj mu bo uspelo. To je steza, na kateri oprijem ni najboljši, a enako je za vse, vseeno pa to ne bo ravno pomagalo, a gre za dirkališče s številnimi hitrimi zavoji, v katerih bi se lahko izkazal. A res ne vem, kako bo," je dodal Dovizioso.