Marquez po kvalifikacijah v Valencii: Bolj bi me skrbelo, če bi Dovizioso startal prvi in jaz deveti

"Jasno je, da se smejim in da bi bil bolj zaskrbljen, če bi Dovizioso osvojil najboljši startni položaj in bi jaz startal deveti, toda to nas ne sme sprostiti," je po osvojitvi najboljšega startnega položaja na današnji dirki - prenos na Kanalu A ob 12.00 - povedal vodilni dirkač razreda motoGP Marc Marquez.

"Na koncu moramo nadaljevati z isto intenziteto, to sem opozoril že v četrtek, nadaljevati moramo v enakem ritmu, stilu in intenziteti. Vse do jutranjega ogrevanja. Nato bomo ocenili, kako začeti dirko. Zavedam se, da bom v uvodnih krogih malce bolj napet kot običajno, skušal bom uloviti ritem s treningov in se čim bolj udobno počutiti na motorju," je še poudaril Katalonec Marc Marquez, ki brani 21 točk prednosti pred Italijanom Andreo Doviziosom. Dirkač Ducatija je osvojil 'šele' deveti startni položaj in ni v najboljšem položaju v boju za naslov svetovnega prvaka. Za Italijana namreč šteje le zmaga in uvrstitev Marqueza na 12. ali slabše mesto.

"Seveda, na kvalifikacijah je bilo zelo pomembno, da se uvrstim v prvo startno vrsto, moral sem biti tam. Saj če začnem v prvi vrsti in če mi na dirki uspe dober start, potem zmanjšam tveganje v uvodnih krogih. To je bilo zelo pomembno in zato sem šel od začetka na polno. Od začetka kvalifikacij sem poskušal biti agresiven. Pomembno je tudi, da se z obrabljenimi gumami počutim dobro. Ves čas sem se osredotočal zgolj na sebe, na svoje delo. Na dirki pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Morda moramo malce spremeniti taktiko, da bo glavni cilj končati dirko," je še dejal Hondin dirkač Marquez.