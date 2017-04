Marquez po najhitrejšem času poslal sporočilo tekmecem: Lahko sem še hitrejši

Na prvem prostem treningu je Marc Marquez še zaostal za letos še neporaženim Maverickom Vinalesom, ki je zmagal na prvih dveh dirkah, na drugem treningu pa je dosegel najboljši čas dneva in zanimivo bo videti, kako se bodo razpletle naslednje preizkušnje pred nedeljsko dirko za VN Amerik. Danes v Teksasu dirkače čaka še en trening, nato pa kvalifikacije. Španec po zadnji dirki za VN Argentine razumljivo ni bil zadovoljen, saj je po padcu ostal brez točk in uvrstitve.



Aktualni svetovni prvak v razredu motoGP je povsem osredotočen na nedeljsko preizkušnjo in želi nadaljevati z uspešnimi nastopi v Teksasu. Odkar je to prizorišče na koledarju razreda motoGP (od leta 2013), je Španec zmagal na vsaki dirki. V letu 2017 ne želi, da bi se to spremenilo. "Na drugem treningu sem se boljše počutil na motociklu, vendar so še vedno nekatera področja, na katerih se moramo izboljšati, še posebej bo potrebno izboljšati občutek s prvo gumo. Dobro je, ker smo lahko preizkusili vse gume, tudi mehke in videli, kako se motocikel obnaša. Mislim, da sem lahko še hitrejši," je optimističen Marquez, ki pa je imel težave z neravninami/izboklinami na progi. "Moramo izboljšati reakcijo motocikla pri neravninah, ki jih je veliko na progi. Ne vem zakaj, ampak honda je zelo "nervozna" letos pri teh "kucljih". Podobno je bilo tudi lani, vendar je videti, da je Yamaha glede tega napredovala in jih bolje absorbirala, kot to uspeva nam."



O najbolj nevarnemu tekmecu Vinalesu pa je Marquez dejal: "Maverick je trenutno najhtirejši. Prehitel sem ga, vendar ima boljši ritem in to je na dolgi rok pomembno. Vsako leto je konkurenca bližje in letos je zaradi določenih razlogov videti, da so Maverick in ekipa Yamahe zelo močni."