Marquez po prvem dnevu VN Katarja: Maverick je zelo hiter, a to je bilo za pričakovati

Marquez je zadovoljen s prvim dnem v Katarju. (Foto: motoGP)

"Prvi dan v Katarju je bil kar pozitiven, saj pred dvema tednoma testiranj nismo zaključili tako dobro, medtem ko smo tokrat imeli precej boljši občutek na motorju. Začeli smo z različnimi nastavitvami kot na testiranjih in se dobro odrezali," je novinarjem v četrtek zvečer v puščavskem Losailu razlagal dirkač Honde Marc Marquez, ki je z dobre pol sekunde zaostanka za Vinalesom vknjižil drugi čas prvega prostega treninga. "Še nas čaka nekaj dela, še posebej kar se tiče elektronike, toda splošno gledano sem kar zadovoljen. Maverick je tukaj zares hiter, toda to je bilo za pričakovati. Mi še naprej trdo delamo z željo, da najdemo dober kompromis z nastavitvami motorja,'' je zaključil Marquez.

Špančev rojak in moštveni kolega Dani Pedrosa je bil prav tako zadovoljen s prvim dnevom v Losailu. "Dobro smo delali v predsezoni, vključno z zadnjimi testi v Katarju. Korak za korakom izboljšujemo naš motor in naše predstave. Še vedno imamo nekaj stvari za izboljšati, toda na Japonskem nikoli ne nehajo delati, prav tako pa se niti mi ne bomo ustavili in nadaljevali v pravi smeri," je pojasnjeval Pedrosa. Nizkorasli Španec je tako kot Vinales dejal, da imajo dirkači kar precej težav z oprijemom. "Steza je precej prašna, prisotnega je tudi veliko vetra, tako da oprijem motorja ni dober. Težko je predvidevati razplet dirke, saj je konkurenca zelo močna," je sklenil Pedrosa. Danes in v prihodnjih dneh naj bi se nad Losailom razbesnelo nebo, po vremenskih napovedih gre pričakovati kar nekaj dežja, kar bo dodatna težava, saj dirkači na tem dirkališču še niso vozili po razmočeni stezi. Obstaja celo velika verjetnost, da bi dirko izpeljali v ponedeljek, kar se je v Katarju enkr

