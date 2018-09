Marquez po triumfu v Alcanizu: Ključ je v zmagovalni miselnosti

Dirkaški šampion Marc Marquez je kljub nekoliko slabšim obetom pred zadnjo dirko za VN Aragonije, potem ko na treningih in v kvalifikacijah ni deloval najbolj suvereno, znova stopil v ospredje v trenutkih, ko je bilo to najbolj potrebno. Do konca sezone je ostalo le še pet dirk in vse bolj se zdi, da je Špančevih 72 točk prednosti neulovljivih za najbližjega konkurenta Andreo Doviziosa.

Do konca sezone 2018 je ostalo le še pet dirk. Naslednje štiri bodo v okviru azijske turneje, začenši z dirko za VN Tajske, 7. oktobra.

Čeprav je imel po koncu dirke v Alcanizu veliko za povedati tudi glavni osmoljenec dogodka Jorge Lorenzo (Ducati) češ, da mu je novo vrhunsko uvrstitev preprečil 'agresivni' Marc Marquez, pa je potrebno slednjemu - ne glede na to, ali ga ljubite ali sovražite - sneti kapo do tal za vse neverjetne manevre in talent, ki ga potrjuje iz dirke v dirko.



Izvrstnega Katalonca loči do ubranitve naslova svetovnega prvaka 'le' še pet dirk, začenši s prvo od skupno štirih dirk v okviru nepredvidljive azijske turneje na Tajskem. Ko je 25-letni, štirikratni svetovni prvak kraljevega razreda MotoGP po koncu dirke potrpežljivo odgovarjal na številna vprašanja predstavnikov sedme sile, je marsikomu postalo jasno, kje tičijo razlogi za Marquezovo prevlado v zadnjih treh sezonah.





Marc Marquez (Repsol Honda) je na dirki za VN Aragonije unovčil bogate izkušnje in v razburljivem zaključku krog pred koncem prehitel Andreo Doviziosa (Ducati). FOTO: motoGP

"Ključ je v zmagovalni miselnosti. Če se na vsako dirko ne bi podal z željo in razmišljanjem o zmagi, verjemite, da ne bi bil tu, kjer sem. Osredotočenost na vsako podrobnost mi je skozi kariero pomagala, da sem razvil določene mehanizme, ki na koncu odločilno vplivajo na razplet dirk. Zmaga v Alcanizu mi ogromno pomeni tudi zaradi dejstva, da pred tem nisem bil najbolj prepričljiv," je iskreno priznal Marquez, da sta v tem trenutku oba Ducatijeca dirkača, tako Andrea Dovizioso kot tudi v Aragonu nesrečni Lorenzo, najmanj enakovredna tekmeca Hondinemu 'paradnemu konju'.



Ducatijev velik napredek

"To, kar počne Ducati v zadnjem obdobju, je resnično izjemno. Čeprav se nikdar ne ukvarjam s svojimi tekmeci, pa je potrebno priznati, da so pri Ducatiju storili velik korak naprej. Že pred samim ogrevanjem na dirko sem vedel, da bo za zmago potrebno tvegati vse. Tvegal sem resnično ogromno, bil sem na meji padca, vendar prej ali slej se takšen pristop obrestuje. Tudi izbira mehkejših gum je bila zelo tvegano dejanje, česar si nisem upal storiti na uvodnih treningih in kvalifikacijah. Očitno sem se na koncu le pravilno odločil," je v smehu dejal Marc Marquez, ponavljajoč svojo glavno sintagmo, da je 'napad najboljša obramba'.





Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke