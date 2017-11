VIDEO: Marquez pred dnevom D: Seveda čutim pritisk, saj se zavedam, da ne bo lahko

Kdo bo svetovni prvak razreda motoGP v sezoni 2017? Marc Marquez ali Andrea Dovizioso?

Nad svetovno prvenstvo razreda motoGP bo prihajajočo nedeljo padel zastor. V razredu moto3 je svetovni prvak postal Joan Mir, v razredu moto2 pa Franco Morbidelli, sedaj ljubitelji motociklizma čakajo le še na odgovor na glavno vprašanje: Kdo bo prvak kraljevega razreda? Pred zadnjo dirko sezone v Valencii je v boljšem položaju Marc Marquez, ki ima 21 točk prednosti pred Andreo Doviziosom. Španec bo še četrtič v petih sezonah osvojil naslov v elitnem razredu v vsakem primeru, če Italijanu dirke v Chesteju ne uspe zmagati. V primeru Dovijeve zmage, pa za naslov prvaka potrebuje vsaj pet točk, oziroma vsaj 11. mesto. V primeru, da Marc osvoji štiri točke in Dovizioso dobi dirko v Valencii, bi bila dirkača točkovno poravnana, a bi prvak postal Italijan, saj bi imel zmago več od rivala (7 proti 6, op. p.). Katalonec je sicer leta 2013 že bil v podobnem položaju, ko se je za naslov boril z rojakom Jorgejem Lorenzom. Takrat je imel Marc 13 točk prednosti pred petkratni svetovnim prvakom in to prednost tudi zadržal. Lorenzo je sicer dirko zmagal, Marc pa je s tretjim mestom zadržal štiri točke prednosti in postal najmlajši svetovni prvak elitnega razreda. Prav zaradi te izkušnje je pred zadnjim dejanjem letošnje sezone sproščen, a v isti sapi dodaja, da ne bi bil človek, če ne bi bil vsaj nekoliko pod pritiskom.

Šele četrtič v dobi razreda motoGP se bo prvenstvo odločilo na zadnji dirki sezone. Leta 2006 je Nicky Hayden premagal Valentina Rossija, čeprav je imel Italijan zajetno točkovno prednost pred dirko v Valencii. Leta 2013 je Marquez uspel zadržati prednost pred Jorgejem Lorenzom. Zadnji primer pa je iz leta 2015, ko je imel Rossi prednost pred Lorenzom, a je moral dirko v Valencii začeti z zadnjega startnega položaja, Lorenzo pa je dirko zmagal, Italijan pa je s četrtim mestom ostal brez desetega naslova svetovnega prvaka.

"Seveda je povsem naravno, da čutim nekaj pritiska. V Valencii je preveč v igri, da ga ne bi. Toda če sem iskren, sem že celoten drugi del sezone pod pritiskom," je za uvod pred zadnjo dirko sezone povedal Marc, ki je v letošnji sezoni slavil na šestih dirkah (Austin, Sachsenring, Brno, Misano, Aragonija, Phillip Island, op. p.). 24-letnik bi sicer prvak lahko postal že na predzadnji dirki v Maleziji, a mu je Dovi z zmago prekrižal načrte, sam pa je v zahtevnih razmerah raje varno osvojil 13 točk, kot pa za ceno zmage tvegal odstop. "Da sem se odlično znašel v težkih razmerah in se dobro soočal s težkimi situacijami, kot je bila tista v Maleziji, mi daje veliko pozitivnih občutkov. Tudi dirkališče v Valencii mi ustreza. Gre za stezo, kjer se dirka v nasprotni smeri urinega kazalca in to mi vselej ustreza," je še dodal Marquez, ki je na podobnih stezah praktično nepremagljiv. Samo poglejmo zadnje dirke v Austinu in na Sachsenringu. V Teksasu je slavil prav na vseh dirkah, od kar tam tekmujejo z motocikli razreda motoGP, na Sachsenringu pa je slavil že kar osemkrat zapored.

"Super je tudi to, da imam lepo zalogo točkovne prednosti. Seveda o tem ne bomo razmišljali preveč. Zavedam se, da ne bo lahko, zato v Valencio ne odhajam z dodatno mero samozavesti. Enako bomo izpeljali dirkaški konec tedna, kot smo izpeljali prejšnjih sedemnajst," je zaključil Marc.