Marquez o Lorenzovih možnosti za naslov: 'Zmagoval bo dirke, za naslov je prezgodaj govoriti'

Marc Marquez je v Motegiju z zmago osvojil svoj peti naslov svetovnega prvaka - tretjega v razredu motoGP. (Foto: AP)

Marc Marquez se ob zaključku leta mudi v španski Rufei, kjer se v tamkajšnjem trening centru pridno pripravlja na novo sezono. Omenjeni center je namenjen predvsem treniranju motokrosa, katerega veščine pridejo prav tudi najboljšim dirkačem razreda motoGP. Katalonec je center v Rufei poimenoval kar kot svoj drugi dom, saj tam preživi veliko časa tudi med sezono, predvsem takrat, ko mu ne gre in potrebuje nekaj časa zase in za sprostitev. Po zmagi na prestižni 'dirt track' dirki poimenovani Superprestigio, kjer je pometel z vso konkurenco, si je najmlajši petkratni svetovni prvak vzel nekaj časa in se pogovoril z italijanskimi novinarji. Podal jim je kar nekaj zanimivih odgovorov in pogledov na minulo in tudi prihajajočo sezono. "Če bi mi pred sezono, po testiranjih v Maleziji dejali, da bom osvojil svoj peti naslov prvaka, bi vam rekel, da je to nemogoče. Toda začeli ravno dovolj dobro, drugi del sezone pa je bil še boljši," je svoj tretji naslov med elito pokomentiral dirkaški čudežni deček.

Marc je sicer svoj tretji naslov v štirih letih osvojil na dirki v Motegiju, kjer je sploh prvič v karieri slavil, a te dirke ni označil kot ključne v boju za prvaka z obema dirkačema Yamahe. "Nizozemska in Nemčija sta bili prelomni točki, saj sem prišel do zajetne prednosti. To sem nato lažje kontroliral z konstantnimi predstavami. Tudi dirka v Aragoniji je bila zelo pomembna, saj sem tam ustavil Rossijev nalet, ki je bil takrat že zelo resna grožnja," je še dodal mladi Španec. A kljub petemu naslov prvaka, s katerim je postal tudi najmlajši dirkač v zgodovini, ki mu je uspelo priti do tega mejnika, Marc že pogleduje proti novi sezoni, za katero napoveduje, da bo še težja. Poudarja da je krog možnih zmagovalcev vse večji in da je zaradi tega prvenstvo razreda motoGP tako zanimivo. "Jorge Lorenzo ima možnost, da zmaga nekaj dirk, morda že zmaga kar na prvi. Nisem pa povsem prepričan, če se lahko bori za naslov. V bitki za naslov prvaka vidim tudi Mavericka Vinalesa. Vedel sem, da je hiter, to je dokazal že na Suzukiju. Takoj postaneš močnejši dirkač, ko se enkrat preizkusiš na Yamahi. Za naslov se bo boril že od prve dirke dalje. Seveda je tu še Valentino Rossi. V zadnjih sezonah sta oba dokazala, da sta izjemno hitra in konkurenčna. Omenil bi še Andreo Iannoneja, ki mi je zelo všeč kot dirkač. Je zelo agresiven in karavana potrebuje dirkača, kot je on. To je dokazal že na prvih testiranjih Suzukija v Valencii," je svoj izbor kandidatov za naslov svetovnega prvaka v pihajajoči sezoni razkril mož, ki bo branil laskavo lovoriko.

Marquez je prepričan, da bo Lorenzo hitro konkurenčen na Ducatiju. (Foto: motoGP)

Seveda se ni moral izogniti vprašanjem o prihajajoči sezoni tudi z vidika novega motocikla, ki mu ga pripravlja Honda, Z njo je odpeljal že kar nekaj krogov na uradnih testiranjih v Valencii, toda ekipo čaka v prihodnjih mesecih še veliko dela, da bodo nared za nove zmage že na prvi dirki pod žarometi v Katarju. "Z motociklom smo na dobri poti. Morda sem pričakoval nekaj več sprememb pri pospeševanju. Nekaj preglavic nam povzroča oprijem sprednjega kolesa, ampak je pod nadzorom. Šasija ostaja enaka, saj se na njen odlično počutim v zavojih. Mislim, da smo nekje na 80 odstotkih opravljenega dela. Sedaj moramo poiskati še tistih manjkajočih 20 na preostalih testiranjih, da bomo nared za prvo dirko nove sezone," je še dodal vedno nasmejani Španec. Dogajanje na zimskih testiranjih v Maleziji, Avstraliji in Katarju bomo seveda spremljali tudi na naši spletni strani in v informativnih oddajah. Tako boste o napredku Marca in ostalih zvezdnikov razreda motoGP še naprej dobro obveščeni.