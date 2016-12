VIDEO: Marquez preizkusil poklic novinarja in pred mikrofon povabil slovenskega šampiona Tima Gajserja!

V začetku meseca decembra je Hondin dirkaški oddelek v Motegiju pripravil prav posebno druženje za dirkače, ki z njihovimi pogonskimi agregati blestijo v najrazličnejših motošportnih prvenstvih. Omenjenega dogodka se zaradi bolezni ni uspel udeležiti svetovni motokrosistični prvak razreda MXGP Tim Gajser. A slovenski as na dveh kolesih si je tokrat le našel čas in nastopil v Hondinem videu, kjer si glavno vlogo deli s svetovnim prvakom razreda motoGP Marcom Marquezom. Honda Racing TV je tokrat v osmi epizodi serije, v katerih opisujejo in prikazujejo zgodbe njihovih dirkaških asov, pod drobnogled vzela čudežnega dečka iz Makol, ki je v letošnjem letu, že v svoji krstni sezoni slavil naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu MXGP. To je bil za Gajserja že drugi naslov prvaka, saj je sezono prej slavil še v razredu MX2. Tokrat se je znova srečal s prijateljem in še enim čudežnim dečkom, in sicer Marquezom. Toda to ni bilo navadno druženje in dirkača sta se znašla v nekoliko drugačnih vlogah, saj nista dirkala s svojimi motocikli in izvajala kakšne vragolije, ampak sta se morala pogovarjati. Čeprav sta oba vajena, da morata odgovarjati na novinarska vprašanja in sta pri tem že uspešna, pa nista pričakovala, kaj so jima pri Hondi pripravili.

O čem je tekel pogovor med Timom in Marcom boste izvedeli v športnem delu informativne oddaje 24ur. (Foto: Twitter)

V osmem delu serije so se namreč odločili, da bo Marc opravljal vlogo novinarja, Tim pa je moral odgovarjati na njegova vprašanja. Med drugim sta se pogovarjala o občutkih, ko sta postala svetovna prvaka, pogovarjala sta se o Timovem novem motociklu, katerega Marc še ni imel priložnosti preizkusiti in še in še. Katalonec je sicer že večkrat dokazal, da se dobro znajde tudi na motociklih, ki niso namenjeni samo dirkanju na dirkališčih. Tako si je v zadnjem mesecu vzel čas in se zabaval z mladimi upi motokrosa, znova pa je nastopil tudi na prestižnem tekmovanju Superprestigio, kjer je v 'dirt tracku' pometel z vso konkurenco.