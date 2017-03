Marquez: Sprednja guma je bila naša največja napaka, po petih krogih je bila uničena

Marc Marquez bo želel čim hitreje pozabiti uvodno dirko nove sezone v Katarju. Po dobrih rezultatih na treningih in ogrevanju je Španec zanesljivo pričakoval več, na dirkališču v Losailu pa je končal brez stopničk, na četrtem mestu. Skrajšano dirko pod žarometi je dobil Maverick Vinales, moštveni uspeh Yamahe je zaokrožil Valentino Rossi s tretjim mestom.

Marquez je priznal, da je bila sprememba sprednje gume tik pred dirko velika napaka, ki je mu je onemogočila boljšo uvrstitev. Namesto trde so se odločili za gumo srednje trdote. "Kot moštvo smo dobro delovali in če bi šlo vse po načrtih, bi se lahko potegovali za stopničke. Kaotična situacija z dežjem in zamikanjem starta so sprožile nekaj dvomov in odločili smo se za za srednjo gumo, da bi zmanjšali možnost padca. Vendar se je to izkazalo za našo največjo napako v dirkaškem vikendu," je dogajanje strnil Španec.

"Imel sem precejšnje težave, nisem mogel dovolj dobro zavirati in po petih krogih je bila guma že obrabljena. S to izbiro gume nisem mogel pridobivati na času pri zaviranju, kar je sicer moja močna prednost. Odločil sem se, dobro, samo končaj dirko in v Argentini bo nova zgodba," je še dejal Marquez, ki je bil na koncu glede na težave in okoliščine vseeno zadovoljen z izkupičkom.

Marquez in Pedrosa sta s Hondo končala na četrtem in petem mestu, branilec naslova pa se je že osredotočil na naslednjo preizkušnjo, ki bo na sporedu 9. aprila v Argentini.