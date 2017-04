Marquez: V Argentini bo razplet krojila vzdržljivost pnevmatik

Marc Marquez, kot trdi v pogovoru za časnik Gazzetta Dello Sport, ne želi ničesar prehitevati, zato si pred drugo dirko sezone ne postavlja nerealnih ciljev vezanih na odkrit napad na zmago v Argentini.

Uvodno preizkušnjo motociklističnega svetovnega prvenstva v razredu motoGP je dobil Maverick Vinales. Španec je do zmage v Dohi prišel že na svoji prvi dirki na Yamahi, njegov podvig pa ni presenečenje, saj je bil najboljši že na testiranjih in treningih, priboril pa si je tudi najboljši startni položaj.

"Grem korak po korak. Za sabo imam četrto mesto z VN Katarja in to bi rad izboljšal v Argentini. Moj fokus bo vrniti se na stopničke. Že s tem bi bil zelo zadovoljen. Trenutno nismo med najhitrejšimi, zato so stopničke kar primeren cilj," je italijanskemu rožnatemu časniku zaupal 24-letni Španec, ki je hvalil delo ekipe v času med prvo in drugo dirko sezone. "Veliko dobrega smo naredili na motorju. Prepričan sem, da se bo delo poznalo že na naslednji dirki," je prepričan Marquez, ki mu je VN Argentina zelo pri srcu. "Tu sem se vedno dobro počutil. Tudi motocikel je praviloma tu dobro deloval. Vse to mi vliva dodatno samozavest pred dirko," nadaljuje aktualni svetovni prvak v razredu motoGP. Po njegovem mnenju bo na tekmi veliko odvisno od pnevmatik.





Marc Marquez in Maverick Vinales. Slednji bo v Argentini užival vlogo vodilnega v svetovnem prvenstvu. (Foto: motoGP)

"Menim, da bo prav vzdržljivost gum v nedeljo ključna za končni razplet. V Argentini je obraba večja kot drugje." Marquez je na zadnjih treh dirkah za VN Argentine vselej užival "pole position" in ima v zadnjem obdobju dve zmagi, prvi je bil leta 2014 in 2016. "Katar je za nami. Bila je to zelo zahtevna in nepredvidljiva preizkušnja. Nismo bili zadovoljni s tem, kako se je motocikel obnašal. A sedaj je zadeva drugačna. Vse se je zasukalo v pozitivno smer, zato komaj čakam, da izboljšave pokažemo na dirki." Špancu je dirkališče Termas de Rio Hondo zelo pri srcu. "Tu sem se vedno dobro peljal. Obraba gum bo kot vselej velika. To bo, ponavljam, odločilno za nedeljski razplet. Pred našimi navijači, ki so v Argentino vselej bučni, bom napadal mesto med prvimi tremi."