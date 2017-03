Marquez v bitki za naslov vidi sebe, Rossija, Vinalesa in Pedroso: 'Lorenzo je še velika neznanka'

Marquez pričakuje, da bo imel v prihajajoči sezoni veliko bitk z Maverickom Vinaelsom. (Foto: motoGP)

Motociklistična karavana razreda motoGP je opravila še z zadnjimi testiranji pred začetkom letošnje sezone. Tako kot v Valencii, Sepangu in na Phillip Islandu, je bil tudi v Katarju najhitrejši novi član moštva Yamaha Maverick Vinales. Sodeč po časih in ritmu na testiranjih, bo mladi Španec resen kandidat za zmago že na prvi dirki, kot tudi kandidat za končno slavje v svetovnem prvenstvu. Nekoliko slabše predsezonsko obdobje je za devetkratnim svetovnim prvakom Valentinom Rossijem, ki pa kljub vsemu še ni obupal in bo tudi letos napadal jubilejni deseti naslov svetovnega prvaka. Svoj četrti naslov v kraljevem razredu pa bo letos napadal Marc Marquez, ki je v lanski sezoni s povsem drugačno mentaliteto in načinom dirkanja pokoril celotno konkurenco in še tretjič v štirih sezonah postal svetovni prvak razreda motoGP. Katalonec je imel sicer na zadnjih testiranjih v Katarju ne malo težav in se je večkrat znašel na tleh. Po končanem zimskem obdobju je svetovni prvak priznal, da kljub težavam, Honda ni daleč za konkurenco in pričakuje, da se bo že na prvi dirki boril vsaj za stopničke. Dirkališče v Losailu tradicionalni Hondi ne ustreza, a s tem se najmlajši petkratni svetovni prvak v zgodovini motociklističnega dirkanja ne obremenjuje.

"Svetovno prvenstvo začenjamo na dirkališču, ki našemu moštvu ne ustreza in nam je v preteklosti že povzročalo veliko težav. A ne glede na to, v sezono vstopamo maksimalno motivirani in z ambicijami, da se borimo za najvišja mesta. Bomo videli, če se lahko borimo za zmago," je v mikrofon španskih novinarjev povedal aktualni svetovni prvak elitnega razreda. Seveda se ni uspel izogniti vprašanjem o bitki za naslov prvaka in koga pričakuje, da bo krojil vrh letošnjega svetovnega prvenstva. "Po mojem mnenju, bodo to enaki dirkači, kot v prejšnjih sezonah. Jaz, Rossi, Vinales in Pedrosa, predvsem Dani je bil poleg Mavericka zelo konstanten na testiranjih. Kaj bo s Jorgejem Lorenzom pa bomo videli. Vemo, da ima lahko dobre dirke, a ostaja velika neznanka. Bomo videli. če se bo lahko boril za stopničke vsako nedeljo. To bo pokazalo, če se je sposoben boriti za naslov svetovnega prvaka," je svoje napovedi o prihajajočem začetku svetovnega prvenstva spregovoril še mladi Katalonec.

Sezona svetovnega prvenstva se bo sicer začela prihodnjo nedeljo, ko bo na sporedu dirka pod žarometi na katarskem dirkališču v Losailu. Spektakularen puščavski uvod v novo sezono si boste lahko ogledali v živo na Kanalu A in VOYO. Ogledali si boste lahko dirke v vseh treh tekmovalnih razredih, kot tudi zanimivo oddajo, ki jo za vas pripravlja motoGP ekipa na Kanalu A.