Marquez: Z Valentinom imava profesionalen odnos. Vse skupaj se je umirilo, a prijatelje imam v domači vasi

Marquez pravi, da Hondo čaka še veliko dela pri izboljšavah motocikla. (Foto: AP)

Ta pa je med vrsticami zavrnil možnost, da bi bila z Rossijem (še) kdaj prijatelja. "Bitke z Valentinom so vedno nekaj posebnega. Zelo dober je v boju 'telo ob telesu' in vedno se od njega nekaj naučiš. Ne smemo pozabiti, da smo vsi kolegi, toda smo rivali in vsi želimo biti spredaj. Prijatelje imam v domači vasi,'' besede Marca Marqueza navajajo pri španskem AS-u. Aktualni svetovni prvak razreda motoGP obrambe naslova ni začel najbolje, saj ima na svojem kontu po dveh dirkah zgolj četrto mesto iz Katarja (13 točk), medtem ko je v Argentini odstopil. Tako za vodilnim Maverickom Vinalesom zaostaja že za 37 točk, za drugim Valentinom Rossijem pa 23. Trenutno je Marquez sicer šele osmi dirkač prvenstva, a za tretjim Doviziosom zaostaja le za sedem točk.

Dirkač, rojen v Cerveri je priznal, da imajo sicer pri Hondi še kar nekaj dela v nadaljevanju sezone, saj so v moštvu spremenilo konfiguracijo motorja. "Glavna razlika je pogonski agregati, kjer moramo vse skupaj uravnotežiti. Šasija je ostala enaka. Konfiguracija pogonskega agregata je popolnoma drugačna in skušamo jo prilagoditi geometriji in elektroniki. Krilc ne pogrešam. Dali so ti malce več pospeškov, toda bolje nam je brez njih zaradi naše varnosti," je zaključil Marquez.