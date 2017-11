VIDEO: Marquezu domačini iz Cervere pripravili kraljevski sprejem: 'Moramo slaviti, kot da je bil to prvi naslov'

Marquez je na podelitvi pokala po VN Valencie takole poljubljal šampionsko trofejo. (Foto: 24ur.com)

Zdaj že tradicionalni sprejem Marca Marqueza, ki je s someščani proslavil že šest naslovov, se je tokrat preselil na trg Plaza Mayor. Marquez je navijače prej pozdravljal z balkona mestne hiše, tokrat pa se je pomešal med privržence svoje številke 93. "Še eno leto več se čutim ponosnega, da sem iz Cervere. Četudi se zdi nekaj običajnega, moramo vse te naslove proslavljati, kot da bi bili prvi," je v spominsko knjigo mestne hiše zapisal član Repsol Honde, ki ga je sprejel župan Ramon Royes s kolegi. "Že šestič si tu. Zelo lahko je to reči, a to je nekaj neverjetnega, da vsako leto vso Cervero in ves katalonski šport napolniš s ponosom," je izjavil Royes. Vse je bilo seveda v znamenju "Bix Six", velike šestice oziroma šestega naslova svetovnega prvaka v vseh kategorijah, simbol česar je velika kocka, ki jo je 24-letni Katalonec prinesel domov iz Valencie.

"Ko pridem v Cervero in vidim ulice, obarvane z mojim imenom, je to kot da bi osvojil še en naslov več, ker tu še naprej živim in pričakujem, da bo tako še dolgo. Ponosen sem na svoje mesto," je bil navdušen Marquez. "Hvala vsem, ki so mi pomagali rasti kot dirkaču in osebi. Hvala tudi Cerveri, ker lahko vidim, da ima moj trud smisel in to dokazuje, da od tu prihajamo pogumneži in ljudje s karakterjem," dodaja eden najpriljubljenejših Kataloncev, ki je na Plazi Mayor podelil na stotine avtogramov. Po ocenah španskih medijev, je bil sprejem Marqueza eden največjih dogodkov v zgodovini mesta, ki ima le 9.000 prebivalcev. Manjkali niso niti člani dirkačeve družine, starša Julia in Roser, dedek Ramon in babica Elvira ter brat Alex. Svetovni prvak je nekaj pred 22. uro skupaj z družino, ekipo in navijači še zadnjič zapel ponarodelo pesem skupine The Queen, We Are The Champions in tako pritisnil piko na i novi šampionski sezoni.