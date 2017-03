Kanal A in VOYO: Dirkači bodo v kvalifikacijah iskali boljši oprijem, Vinales o nesreči: 'Zdaj vem, kako je pasti'

Se Vinalesu v Katarju obeta druga zmaga v razredu motoGP v karieri? Prvo je slavil lani še kot član ekipe Suzuki.

Maverick Vinales je bil, razumljivo, zadovoljen s petkovimi predstavami na motociklu Movistar Yamahe, kjer blesti že praktično od prvih krogov po prihodu iz tabora Suzukija. Izvrstno formo je prenesel tudi na VN Katarja, ki se bo v nedeljo zaključila z dirkami v razredih moto2, moto3 in motoGP. V kraljevskem razredu so tako kot v razredu šibkejših kolegov v petek opravili s prostimi treningi, kjer je bil Vinales kljub neugodnemu padcu spet daleč pred konkurenco. Le peščica ga je uspela ugnati na drugem prostem treningu, nato pa se je mladi Katalonec spet vrnil na čelo karavane in zaokrožil nov uspešen dan oziroma večer na Bližnjem vzhodu. "Zdaj vem, kako je pasti z yamaho. Napaka je bila moja," se je dogodka iz četrtega zavoja na drugem prostem treningu spomnil Vinales, ki ga je odneslo na asfaltno izletno cono, medtem ko je yamaha končala v pesku. "Poskušal sem pozneje zavirati in malce sem zapeljal z idealne linije. A kljub temu sem poskušal speljati zavoj po umazani strani steze, čeprav je bilo praktično nemogoče. Pametneje bi bilo dvigniti motocikel in iti malce naokoli," izgovorov ni iskal Vinales, ki upravičuje visokoleteče napovedi kolegov. Ti so mu na čelu z moštvenim Valentinom Rossijem, legendarni Italijan je s povprečnimi dosežki komajda ujel Q2, napovedovali boj za zmago že na prvi dirki v novem moštvu.

"Zadovoljen sem, ko sem se spet povzpel na motocikel (po padcu, op. a.), sem se dobro, udobno počutil, bil sem tudi zadovoljen z ritmom. Steza je bila zelo naporna. Na zadku sem imel veliko manjši oprijem. Na tem dirkaškem ritmu bo potrebno delati tudi jutri, poskusiti moramo zagotoviti, da bi guma zdržala malce dlje," je sobotni recept razkril Vinales in dodal: "Vsi bodo izboljšali čase. Moram ostati zbran in dati svoj maksimum, moramo izvleči svoje najboljše predstave. Težko je reči, kakšen ritem lovim. Steza ni bila najboljša, težko je bilo pritiskati. Bomo videli, kako bo v soboto. Opravili smo dobro delo, a manjka tisti kanček oprijema. Morali bomo pregledati nastavitve, poiskati kakšne nove možnosti za jutrišnji dan, če oprijema spet ne bo in na četrtem prostem treningu moramo predvsem preizkusiti dirkaški ritem."