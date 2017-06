Max Biaggi po šestih operacijah zapustil bolnišnico

Max Biaggi in Eleonora Pedron (Foto: AP)

"Srečen sem, odhajam domov," je v torek dejal Max Biaggi, ki je med bivanjem v bolnišnici dopolnil 46 let, poroča spletni portal italijanskega športnega časnika Gazzetta dello Sport. Veteran motociklizma je moral kar šestkrat pod nož, potem ko je v grdem padcu med preizkušanjem motorjev 9. junija letos dobil hude poškodbe prsnega koša z zlomljenimi več rebri. V rimsko bolnišnico San Camillo so ga prepeljali s helikopterjem. Do nesreče je prišlo, ko je Biaggi treniral z dvema mladima motociklistoma iz svoje ekipe. Biaggi je štirikratni svetovni prvak v razredu do 250 kubičnih centimetrov in svetovni podprvak v razredih do 500 ccm in motoGP. Biaggi se je z dirkališč poslovil leta 2012, v zadnjih letih pa je dirkal v razredu superbike in leta 2010 z aprilio osvojil prvi naslov prvaka, uspeh pa je ponovil tudi dve leti pozneje.

Do Biaggijeve nesreče je prišlo le dobrih 14 dni po tragični smrti nekdanjega motociklističnega svetovnega prvaka razreda motoGP Američana Nickyja Haydna, ki je podlegel poškodbam, potem ko ga je med treningom s kolesom blizu obale Riminija zbil avtomobil.