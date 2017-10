Miller po grdi nesreči na treningu zaradi zloma noge že odpadel za Motegi

Jacka Millerja so že operirali v Barceloni, kjer je dobil železno ploščico in osem vijakov. Avstralca zdaj čaka fizioterapijo, upa pa, da bo nared do domače dirke v Avstraliji, ki bo na sporedu med 20. in 22. oktobrom. "Sem razočaran in frustriran, saj sem se poškodoval, ko sploh ni prišlo do padca. Zgodilo se je pri nizki hitrosti. Z nogo sem se zagozdil ob nekaj in si jo zlomil blizu kolena," je razložil Miller in dodal: "Kljub vsemu sem odločen, da bom spet na motociklu na Phillip Islandu in temu bova sledila s fizioterapevtom."

Jack Miller. (Foto: motoGP)

Miller je trenutno 12. dirkač v seštevku svetovnega prvenstva.