VIDEO: Uvodni dan testiranj v Sepangu po okusu Honde, Marqueza čaka še precej dela, Rossi in Vinales optimistična

Uvodni dan testiranj v malezijskem Sepangu je najboljšim dirkačem v kraljevem razredu MotoGP prinesel zelo spremenljive vremenske razmere in pogoje na spolzki stezi, ki je mnoge 'prisilila' v odločitev o kasnejšem startu.





Marca Marqueza pred uvodno dirko nove sezone v Katarju čaka še kar nekaj dela. (Foto: AP)

Najbolj so bili zadovoljni v moštvu Honde, saj je njihov član Dani Pedrosa najhitreje prečkal ciljno črto, na drugem in tretjem mestu pa sta končala dirkača Ducatija Andrea Dovizioso in Jorge Lorenzo. Če so bili pri Hondi zaradi dosežka Pedrose zelo zadovoljni, pa je na drugi strani šestkratni svetovni prvak Marc Marquez pozval na previdnost, saj ga, kot sam pravi, pred uvodno dirko nove sezone, ki bo na sporedu 18. marca v Katarju, čaka še precej dela. "Po deževnem dopoldnevu smo bili v nadaljevanju deležni nekoliko boljših pogojev. Z izkupičkom uvodnega dne testiranj sem le deloma zadovoljen, saj je ostalo še veliko elementov, ki jih moramo znotraj moštva izboljšati oziroma izpiliti. Tokratni poudarek je bil na treh različnih motociklih in pogonskih agregatih. Predvsem pri preizkušanju slednjih morate biti zelo previdni, saj morate izboljšati še druge elemente, ki so neposredno povezani z njimi. V naslednjih dneh bom precej več časa posvetil novim nastavitvam," je bil z izidi uvodnega dne testiranj v Sepangu le delno zadovoljen Marc Marquez.



Pri Yamahi ostajajo mirni, Rossi z dobrimi občutki zre k novim izzivom

V novi sezoni je pričakovati, da bi lahko najboljšim dirkačem zadnjih let prekrižali načrte tudi nekateri novinci, ki se odkrito spogledujejo z vidnimi vlogami. Vprašanje je le, koliko je v tem trenutku to sploh mogoče. Najizkušenejši v karavani najboljših motociklistov Valentino Rossi ne skriva zadovoljstva nad opravljenim delom v zadnjih dveh mesecih.





Valentino Rossi: "Zadovoljen sem, saj smo na pravi poti." (Foto: AP)

"Če sem bil med minulo sezono nekoliko kritičen do naših proizvajalcev, moram tokrat pohvaliti vse za storjeno delo v zadnjem obdobju, saj je napredek lepo viden na vseh ravneh. Veliko bolje se počutim z novim okvirjem motocikla, moja vožnja je veliko bolj naravna in ko pritisnem na plin, je hitrost tista prava. Prav tako smo preizkušali dva nova pogonska agregata za izboljšanje pospeškov in tudi končna hitrost je kar visoka. V naslednjih dneh bomo večjo pozornost namenili sami elektroniki, predvsem z vidika omejitve prevelike obrabe zadnje pnevmatike. Uvodni vtisi so več kot pozitivni," je dejal 'stari lisjak' z devetimi naslovi svetovnega prvaka na svojem kontu.



Tudi Rossijev moštveni kolega Maverick Vinales ostaja z nogama trdno na realnih tleh, zavedajoč se dejstva, da je pred Yamaho še veliko izzivov v pripravljalnem obdobju, saj se napake iz minule sezone, če bodo želeli ostati vse do konca v boju za skupno zmago, ne smejo ponoviti.





Maverick Vinales verjame v uspešen začetek nove sezone. (Foto: AP)

"Vsi v moštvu smo opravili veliko dobrega dela, kar je potrdil tudi ta uvodni dan testiranj v Sepangu. Predvsem pa upam, da bom pred prvo tekmo v Katarju lahko govoril o popolni pripravljenosti Yamahe na nove izzive. Ko se dirkač v pripravljalnem obdobju na svojem dirkalniku počuti naravno in povsem domače, so to zelo pozitivni znaki. Verjamem, da bomo v naslednjih dneh in tednih še dodatno izboljšali obstoječe pomanjkljivosti in v Katarju krenili novim uspehom moštva naproti," je poln hvale na račun moštva Maverick Vinales.

MotoGP, testiranje, Sepang, izidi:

1. Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) 1:59.427 55/56

2. Andrea Dovizioso (Ducati Team) 1:59.770 0.343/0.343 33/35

3. Jorge Lorenzo (Ducati Team) 1:59.802 0.375/0.032 38/38

4. Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing) 2:00.123 0.696/0.321 29/30

5. Jack Miller (Alma Pramac Racing) 2:00.178 0.751/0.055 42/43

6. Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) 2:00.233 0.806/0.055 44/50

7. Marc Marquez (Repsol Honda Team) 2:00.290 0.863/0.057 50/51

8. Johann Zarco (Monster Yamaha Tech) 32:00.421 0.994/0.131 60/62

9. Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) 2:00.522 1.095/0.101 28/38

10. Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) 2:00.568 1.141/0.046 38/39

11. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) 2:00.627 1.200/0.059 61/63

12. Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) 2:00.664 1.237/0.037 63/64

13. Maverick Vinales (Movistar Yamaha MotoGP) 2:00.714 1.287/0.050 55/72

14. Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) 2:00.866 1.439/0.152 34/40

15. Tito Rabat (Reale Avintia Racing) 2:00.912 1.485/0.046 66/66