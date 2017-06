VIDEO: Redding pred Rossijem na tretjem prostem treningu

V nedeljo bo na sporedu osma dirka v sezoni, VN Nizozemske. Danes so na sporedu kvalifikacije, pred tem pa so v razredu motoGP na sporedu dva prosta treninga. Na petkovih prvih dveh sta bila najhitrejša Italijan Danilo Petrucci pred Francozom Johannom Zarcom in Britancem Calom Crutchlowom na prvem in Španec Maverick Vinales pred Nemcem Jonasom Folgerjem in aktualnim prvakom Marcom Marquezom na drugem.

Na sobotnem tretjem prostem treningu je dirkače pričakalo tipično nizozemsko vreme in mokra steza. V takšnih razmerah je bil najhitrejši Britanec Scott Redding pred Valentinom Rossijem in Marcom Marquezom. Na naslednjih mestih so bili uvrščeni Vinales, Zarco, Hector Barbera, Aleix Espargaro, Jorge Lorenzo, Loris Baz in Andrea Iannone. Tako Iannone kot Lorenzo bosta morala v boj že v prvi del kvalifikacij za najboljši startni položaj pred VN Nizozemske.

(Foto: 24ur.com)

Izidi tretjega prostega treninga:

1 Scott Redding VB OCTO Pramac Racing Ducati 293.5 1'46.441

2 Valentino Rossi Ita Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.0 1'46.672 0.231 / 0.231

3 Marc Marquez Špa Repsol Honda Team Honda 290.0 1'46.743 0.302 / 0.071

4 Maverick Vinales Špa Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 294.1 1'46.756 0.315 / 0.013

5 Johann Zarco Fra Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.5 1'46.794 0.353 / 0.038

6 Hector Barbera Špa Reale Avintia Racing Ducati 293.5 1'46.851 0.410 / 0.057

7 Aleix Espargaro Špa Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.3 1'46.936 0.495 / 0.085

8 Jorge Lorenzo Špa Ducati Team Ducati 286.8 1'47.075 0.634 / 0.139

9 Loris Baz Fra Reale Avintia Racing Ducati 289.3 1'47.126 0.685 / 0.051

10 Andrea Iannone Ita Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.0 1'47.295 0.854 / 0.169