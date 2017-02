VIDEO: Predstavili avstrijske 'divje bike', KTM želi biti konkurenčen tudi v motoGP

Pol Espargaro in Bradley Smith bosta udarni sili ekipe Red Bull KTM, ki se želi v razredu motoGP hitro pridružiti najboljšim. Avstrijska ekipa je v domovini predstavilo tudi motocikle razredov moto2 in moto3, prav tako je spregovoril vodja projekta motoGP Mike Leitner. "V tem trenutku je bik še malce divji, a občutek je zares dober," je navdušeno povedal Espargaro. "KTM je zares nov v motoGP v primerjavi z ostalimi znamkami, delamo pa ogromne korake. Vsakič, ko skočimo na motocikel, se približamo in prekrasno je videti to evolucijo. Želim se zahvaliti KTM, ker mi je zaupal in želim se jim zahvaliti za ta projekt," dodaja Katalonec.

Smith je priznal, da je pritisk pred prvo sezono med elito velik. "Ekstremno trdo bomo delali. Med zimskimi testiranji smo bili precej zaposleni, delo se ne bo ustavilo. To je šele začetek in navdušeno čakam, da vidim, kaj bo prineslo leto 2017," pravi Smith.

Leitner je zbranim povedal, da je "celotno podjetje delalo kot noro", tudi zaradi težav, ki so se pojavile po nastopu na VN Valencie. "Mislim, da smo šli v pravo smer. Najpomembnejša reč je, da te fante ohranimo motivirane, da jim lahko uspejo dobri časi in da imajo na progi vse, kar potrebujejo. Za to delajo vsi, ki so tukaj," je sporočil. Na predstavitvi sta bila tudi svetovni prvak s KTM v razredu moto3 Brad Binder in drugouvrščeni iz leta 2015 Miguel Oliveira. "Korak višje iz moto3 v moto2 je vedno naporen, a nisem si postavil cilja, če sem pošten. Želim si le usesti na motocikel in se vsakič izboljšati. Delal bi trdo in nato bom videl, kam me bo to popeljalo," je dejal Binder.