VIDEO: Vinales tudi v Teksasu ne popušča, Katalonec na prvem treningu več kot pol sekunde pred Marquezom

Pred začetkom prvega treninga dirkačev razreda motoGP so se nad dirkališčem začeli zbirati tudi temni oblaki, a je steza ostala suha, zato je lahko najhitrejši dirkač sezone Maverick Vinales (Movistar Yamaha) spet pokazal vse svoje znanje in hitrost ter vnovič postavil najboljši čas 2:04,923 sekunde, ki je bil neulovljiv za drugouvrščenega svetovnega prvaka in katalonskega rojaka Marca Marqueza (Repsol Honda) ter Italijana Andreo Doviziosa. Marquez je zaostal za več kot pol sekunde (+0,577 sekunde), Dovizioso še za desetinko več (+0,681). Spet se je izkazal Francoz Johann Zarco na četrtem mestu (+0,867), petemu Špancu Alvaru Bautisti (+0,910) je z eno boljših predstav po zamenjavi ekipe sledil rojak Jorge Lorenzo (Ducati/+1,094), ki si je kot prvi nabral že več kot sekundo zaostanka. Pred osmouvrščenega veterana Valentina Rossija (Movistar Yamaha/+1,369) se je uspel prebiti še Španec Dani Pedrosa (Repsol Honda/+1,186). Po lepem podvigu in uvrstitvi na stopničke na VN Argentine je v šestem zavoju padel Britanec Cal Crutchlow (LCR Honda), ki pa jo je odnesel brez poškodb. Španec Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) je bil prav tako na robu padca na neravni stezi, po kateri je "skakalo" več dirkačev, a je Kataloncu uspelo precej spektakularno ujeti motocikel in se ustaviti v izletni coni.

Španec Aron Canet (Estrella Galicia 0,0) je dobil prvi prosti trening v razredu moto3, kjer je prepričljivo ugnal lanskoletnega zmagovalca Italijana Romana Fenatija (Marinelli Rivacold Snipers) in Fenatijevega rojaka, svojega moštvenega kolega Eneo Bastianinija. Canet je bil za kar 1,1 sekunde hitrejši od najbližjega zasledovalca in uspel rezultat kot edini spustiti pod 2:17. V razredu moto2 je bil najhitrejši še en Španec Alex Marquez.

Izidi:

- motoGP (prvi prosti trening):

1. Maverick VINALES ŠPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.1 km/h 2'04.923 sekunde

2. Marc MARQUEZ ŠPA Repsol Honda Team Honda 332.4 2'05.500 0.577 / 0.577

3. Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 332.8 2'05.604 0.681 / 0.104

4. Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.7 2'05.790 0.867 / 0.186

5. Alvaro BAUTISTA ŠPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 336.9 2'05.833 0.910 / 0.043

6. Jorge LORENZO ŠPA Ducati Team Ducati 335.8 2'06.017 1.094 / 0.184

7. Dani PEDROSA ŠPA Repsol Honda Team Honda 335.6 2'06.109 1.186 / 0.092

8. Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.7 2'06.292 1.369 / 0.183

9. Aleix ESPARGARO ŠPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.9 2'06.411 1.488 / 0.119

10. Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 331.8 2'06.469 1.546 / 0.058

- moto2 (prvi prosti trening):



- moto3 (prvi prosti trening):

1. Aron CANET ŠPA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.8 2'16.820

2. Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 228.5 2'17.920 1.100 / 1.100

3. Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 225.7 2'18.223 1.403 / 0.303

4. Joan MIR ŠPA Leopard Racing Honda 223.0 2'18.556 1.736 / 0.333

5. Juanfran GUEVARA ŠPA RBA BOE Racing Team KTM 229.2 2'18.667 1.847 / 0.111

6. Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.1 2'18.893 2.073 / 0.226

7. Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 230.0 2'19.131 2.311 / 0.238

8. Philipp OETTL NEM Südmetall Schedl GP Racing KTM 223.3 2'19.157 2.337 / 0.026

9. John MCPHEE VBR British Talent Team Honda 226.9 2'19.234 2.414 / 0.077

10. Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 225.7 2'19.387 2.567 / 0.153

...