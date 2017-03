VIDEO: Marquez pripravljen na boj: Katalonec prepričan, da sezono začenja v boljšem položaju kot lani

Novo sezono na Kanalu A in VOYO odpiramo v petek, ko bodo na sporedu prosti treningi vseh razredov. Trening moto3 se začne ob 17. uri, dirkači motoGP pa se bodo predvidoma predstavili ob 18.55. Prva dirka na letošnji VN Katarja bo na sporedu v nedeljo ob 17.00 (moto3), sledijo moto 2 (18.00) in kraljevski motoGP (19.15).

Marc Marquez pravi, da je začetek nove sezone svetovnega motociklističnega prvenstva vedno nekaj posebnega in 26. marca bo to še kako držalo. Že dolgo ni bilo toliko neznank pred začetkom novega dirkaškega leta v razredu motoGP, kjer se bodo dirkači skupaj s kolegi iz razredov moto2 in moto3 prvič za točke pomerili na zdaj že tradicionalni večerni dirki v katarskem Lusailu. Marquez bo branil naslov prvaka, ki si ga je v minuli sezoni priboril predčasno že na oktobrski dirki v "domačem" Motegiju, zvezdnik Repsol Honde pa nestrpno pričakuje začetek prvenstva. "Prva dirka sezone je vedno posebna, ker si malce bolj nervozen kot sicer," je v izjavah, ki jih je medijem v torek poslala ekipa, povedal Marquez. "Letošnje prvenstvo začenjamo v boljšem položaju kot lansko, a ne želim reči, da bodo morali biti zaradi tega boljši tudi rezultati. Od četrtka si želimo imeti reči pod nadzorom," je dodal 24-letni Katalonec, ki priznava, da mu katarska konfiguracija steze ne ustreza najbolj, a na Bližnjem vzhodu vseeno rad nastopa. "Steza v Katarju je ena izmed najposebnejših na koledarju, v obzir je potrebno vzeti tudi pesek. Morda to dirkališče ni med najboljšimi za moj slog dirkanja, a mi je všeč. Vedno se zabavam in vedno so mi uspele dobre dirke," še napoveduje Marquez.

Dvoboji Maverick Vinales-Marc Marquez bi lahko postali stalnica že v tej sezoni. (Foto: motoGP)

Oglasil se je tudi njegov moštveni kolega, izkušeni Dani Pedrosa, ki opozarja, da bo v Katarju odločala predvsem moč, ki jo bodo lahko iz svojih motociklov iztisnili dirkači. "Pomembno bo doseči čimvečjo moč motorja, ker je ciljna ravnina precej dolga. Motocikel, ki bi dobro potiskal, bo zelo pomemben faktor," se glasi napoved Pedrose. 31-letnik iz katalonskega Sabadella je previden pri napovedih, saj je pred prvo dirko težko oceniti, česa so sposobni "novinci" pri Ducatiju (Jorge Lorenzo), Movistar Yamahi (Maverick Vinales) in Suzukiju (Andrea Iannone). Sploh Vinales je z rezultati na testiranjih hitro napovedal, da z njim ne bo šale v prihajajoči sezoni. "Težko je napovedovati za to dirko, saj je konkurenca izjemna, a začeli bomo samozavestno in želimo si biti najboljši," je dodal Pedrosa. "Dirkališče v Katarju je precej naporno zaradi več razlogov: okoli je veliko peska. Veliko je prahu na stezi in tudi precej vetrovno je, zato vsaj ponavadi oprijem ni najboljši. Počasi smo izboljševali naš motocikel in predstave. So pa še reči, ki jih želimo razviti. Dali bomo vse od sebe, da bi nadaljevali v pravi smeri." S prenosi treningov začnemo v petek na VOYO, dirke vseh razredov bodo ob prenosu na Kanalu A in VOYO na sporedu v nedeljo pozno popoldne.