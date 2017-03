Vinales in Rossi hvalita drug drugega, legendarni Italijan prepričan: 'Maverick lahko dobi že prvo dirko'

Rossi je na vseh testiranjih neuspešno lovil novega moštvenega kolega. (Foto: AP)

V skupnem intervjuju za Movistar MotoGP sta Valentino Rossi in Maverick Vinales dajala vtis moštvenih kolegov, ki ju druži medsebojno spoštovanje. V garaži ekipe Movistar Yamaha to ni bilo ravno običajno v zadnjih letih, ko sta napeto sobivala Rossi in njegov španski rival Jorge Lorenzo. A Majorčan novo sezono, ki se začne ta konec tedna s prenosi na Kanalu A in VOYO, odpira v taboru Ducatija, kjer se na testiranjih ni približal najboljšim. Pred Katarjem vsi veliko več pričakujejo od njegovega rojaka Vinalesa, čeprav bo to Špančeva prva dirka z Movistar Yamaho. "Velik talent je. Njegova hitrost izstopa, pokazal jo je že lani s Suzukijem, bil je četrti, zbral je veliko točk in bil je blizu, letos pa je z našim motociklom že pripravljen na boj za naslov," je v pogovoru za okroglim omizjem Kataloncu na dušo popihal izkušeni Rossi, ki ima seveda tudi sam velike apetite: lovi namreč jubilejni deseti naslov med profesionalci. Rossi se je z nejevero spomnil tudi podatka, da je od Vinalesa starejši kar 16 let, na najvišji stopnički pa ga vidi že ta konec tedna v Lusailu: "Neverjetno je, ko sem začel dirkati, se on ni še niti rodil, a ni kaj, to pomeni, da sem že dolgo časa tu. Maverick je v prvih krogih imel nekaj težav, a hiter je že od samega začetka. Lahko dobi že prvo dirko."

Vinales Rossiju ni ostal dolžan. 22-letnik nikoli ni skrival občudovanja do 38-letnega veterana, tako ostaja tudi zdaj, ko lahko od blizu spozna lik in delo legende motošporta. "Poleg tega, da je zelo talentiran, je tudi zelo inteligenten. Znal je dobiti veliko dvobojev z vsemi svojimi rivali. Tudi v nedeljo bo tam nekje spredaj. Tudi način njegovega dela ... Poskušal se bom naučiti tega. Če mi bo dovolil ... (smeh)" je bil dobro razpoložen Vinales. "Če lahko osvoji deseti naslov? Jasno. Vedno je na izjemni ravni, je fiksen kandidat za naslov, a mora imeti tudi nekaj sreče, ne sme odstopati ..." je dodal mladi talent. Yamahina asa sta spregovorila še o tekmecih za naslov in strinjata se, da bo glavni tekmec aktualni prvak Marc Marquez (Repsol Honda). "Težko je vedeti, če je Ducati konkurenčen na vseh dirkališčih," je menil Vinales, medtem ko je Rossi podobno previden pred nedeljsko dirko. "Ni potrebno podcenjevati Lorenza in ekipo Ducatija, ker se sezona odpira v Katarju, kjer smo oboji zelo hitri, precej pa pomaga, če začneš z zmago," je pristavil Rossi in zaželel še srečo španskemu kolegu: "Mavericku želim srečo, jasno pa je, da bo nasprotnik, ki ga bom moral premagati." Najhitrejši na testiranjih pred sezono je kot v nekakšno opozorilo pred morebitnimi napetostmi z Italijanom dodal: "Dober medsebojni odnos je pomemben."