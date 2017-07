VIDEO: MotoGP: Osma zaporedna zmaga Marca Marqueza na Sachsenringu, Folger in Pedrosa na stopničkah

Na deveti dirki sezone v kraljevem razredu motoGP na nemškem Sachsenringu je prevlado na omenjeni stezi s svojo osmo zaporedno zmago potrdil dirkač Honde Marc Marquez, ki je tik pred vhodom v drugo polovico tekme ušel do tedaj vztrajnemu domačinu slovenskih korenin Jonasu Folgerju in tako z novimi 25 točkami prevzel vodstvo (129 točk) v skupnem seštevku svetovnega prvenstva pred Maverickom Vinalesom (124), ki je bil tokrat četrti, in Andreo Dovizioso (123), kateremu se ni posrečil nastop na tehnično precej zahtevni stezi. Končno 8. mesto je zagotovo veliko razočaranje za Španca, ki bo moral do nove preizkušnje v začetku avgusta v češkem Brnu dvigniti raven forme. Veliko je od dirke na Sachsenringu pričakoval italijanski 'lisjak' Valentino Rossi, toda očitno je slab izhodiščni položaj po ne ravno posrečeni kvalifikacijski vožnji bil previsoka ovira za 38-letnika, ki je zasedel 5. mesto in posledično padel na 4. mesto v skupnem seštevku (119). "To je velika zmaga za celotno moštvo Honde, ki se je na specifične vremenske pogoje na še bolj specifični stezi odlično pripravilo. V tehnično-taktičnem smislu je od starta do cilja vse potekalo po načrtu, je pa zelo pomembno, da sem uspel ohraniti mirno kri, ko mi je Folger pošteno dihal za ovratnik," je po svoji osmi zaporedni zmagi na Sachsenringu dejal izjemno zadovoljni Katalonec Marc Marquez.





Valentinu Rossiju tokrat ni uspel veliki met, saj je dirko na Sachsenringu končal na 5. mestu. (Foto: Yamaha)

Zelo zanimivo dirko smo spremljali tudi v razredu moto2, kjer je trenutno vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, sicer odlični Italijan Franco Morbidelli navkljub nenehnemu dihanju za ovratnik novinca v letošnji sezoni - Portugalca Miguela Oliveire - na koncu uspel vknjižiti še šesto zmago, kar je bil nov dokaz prepričljivosti Kalexovega dirkača v dozdajšnjem delu tekmovanja. Oliveira je dolgo časa držal priključek, skušal prehiteti Morbidellija, ki pa si je odločilno prednost privozil v predzadnjem krogu. Švicarski veteran Tom Lüthi, ki bi se z dobrim nastopom lahko v skupnem seštevku še malce bolj približal Morbidelliju je v zgodnji fazi tekme storil veliko napako in odstopil. Podobna usoda je doletela tudi Alexa Marqueza, posledično pa je Morbidelli (173) nekoliko povišal svojo prednost pred omenjenim dvojcem v skupni razvrstitvi na 37 (136/113) oziroma 60 točk. Z drugim mestom se je na skupno tretje mesto "vrinil" vzhajajoča portugalska zvezda Miguel Oliviera, ki je zbral 114 točk.



Pričakovan dvoboj za zmago na Sachsenringu v razredu moto3 med španskim rojakoma Joanom Mirom in Marcosom Ramirezom je v razburljivi končnici dobil prvi, ki je izkoristil odličen start v dirko, si pridobil občutnejšo prednost, čemur najbližja zasledovalca Romano Fenati in že omenjeni Ramirez nista uspela slediti. Novinec Tony Arbolino in najboljši v kvalifikacijah Aron Canet sta nekaj časa držala mesti štiri in pet, dokler slednji ni storil napake, odstopil ter ostal brez končne uvrstitve. V vodilno peterico se je vmešal Nicolo Bulega, ki je kmalu ostal "osamljen" na četrti poziciji, potem ko je zaradi padca brez nadaljevanja dirke ostal tudi Arbolino. Na veselje domačih navijačev je Philipp Oettl izkoristil napake tekmecev in na koncu osvojil zavidljivo 5. mesto, medtem ko so se Enea Bastianini, Livio Loi, Bo Bendsneyder, Tatsuki Suzuki in Darryn Binder razvrstili med šestim in desetim mestom. Izjemni 19-letni Mir ima po devetih dirkah v sezoni lepih 37 točk prednosti v skupni razvrstitvi pred najbližjim zasledovalcem Romanom Fenatijem.

Izidi dirke:

motoGP:

1. Marc Marquez Špa Repsol Honda Team Honda 161.1 40'59.525

2. Jonas Folger Nem Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 160.9 +3.310

3. Dani Pedrosa Špa Repsol Honda Team Honda 160.4 +11.546

4. Maverick Vinales Špa Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 160.2 +14.253

5. Valentino Rossi Ita Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 160.2 +14.980

6. Alvaro Bautista Špa Pull&Bear Aspar Team Ducati 160.1 +16.534

7. Aleix Esparago Špa Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 159.9 +19.736

8. Andrea Dovizioso Ita Ducati Team Ducati 159.8 +20.188

9. Johann Zarco Fra Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 159.8 +21.138

10. Cal Crutchlow VB LCR Honda Honda 159.6 +24.210



moto2:

1. Franco Morbidelli EG 0,0 Marc VDS Kalex 155.4 41'05.137

2. Miguel Oliveira Por Red Bull KTM Ajo KTM 155.4 +0.066

3. Francesco Bagnaia Ita SKY Racing Team VR46 Kalex 155.4 +0.574

4. Simone Corsi Ita Speed Up Racing Speed Up 155.4 +0.749

5. Mattia Pasini Ita Italtrans Racing Team Kalex 155.3 +1.300

6. Jorge Navarro Špa Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 154.9 +8.958

7. Brad Binder Jar Red Bull KTM Ajo KTM 154.8 +9.204

8. Sandro Cortese Nem Dynavolt Intact GP Suter 154.5 +15.099

9. Marcel Schrotter Nem Dynavolt Intact GP Suter 154.3 +17.875

10. Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 154.2 +19.291





moto3:

1. Joan Mir Špa Leopard Racing Honda150.2 39'34.775

2. Romano Fenati Ita Marinelli Rivacold Snipers Honda 150.2 +0.121

3. Marcos Ramirez Špa Platinum Bay Real Estate KTM 150.2 +0.218

4. Nicolo Bulega Ita SKY Racing Team VR46 KTM 149.9 +5.074

5. Philipp Oettl Nem Südmetall Schedl GP Racing KTM 149.4 +13.073

6. Enea Bastianini Ita Estrella Galicia 0,0 Honda 149.3 +13.650

7. Livio Loi Bel Leopard Racing Honda 149.3 +14.318

8. Bo Bendsneyder Niz Red Bull KTM Ajo KTM 149.3 +14.466

9. Tatsuki Suzuki Jap SIC58 Squadra Corse Honda 149.3 +14.583

10. Darryn Binder Jar Platinum Bay Real Estate KTM 149.3 +14.666