Rossi zbada Marqueza z vrha skupnega seštevka: 'To je kot majhno maščevanje za leto 2015 ...'

Rossi je v Austinu lovil Danija Pedroso in Marca Marqueza. Pedroso je uspel prehiteti in si na koncu nabrati dovolj visoko prednost, da mu drugega mesta ni vzela niti kazen. (Foto: motoGP)

Valentino Rossi si je lahko samo želel takšnega začetka sezone 2017. Prvi mož Movistar Yamahe v lovu na deseti naslov prvaka po drugem mestu na dirki za VN Amerik v Austinu vodi v skupnem seštevku, Italijan pa ne skriva zadovoljstva, ker se je po svojih besedah uspel maščevati svetovnemu prvaku Marcu Marquezu (Repsol Honda) za sporne dogodke iz zaključka leta 2015. "Če sem pričakoval, da bom prvi v skupnem seštevku? Ne, ne, že v Katarju, kljub temu, da sem štartal kot deseti, ne vem, zakaj, a bil sem optimist, čeprav tega nisem pričakoval," je Rossija citiral madridski AS. "Zelo sem že zdaj zadovoljen z rezultati, a za nami so le tri dirke, zato nočem preveč govoriti, a menim, da bo težko ostati na tem položaju, saj sta Marquez in Vinales res močna, a v vsakem primeru je rezultat tu in je razlog za veliko zadovoljstvo. To, da sem se vrnil na čelo seštevka po napornem zaključku leta 2015 ... Je kot majhno maščevanje, kot da bi se pobral po slabem obdobju in zato sem zadovoljen. Imam 23 točk več kot v lanskem letu in počutim se zelo dobro na motociklu, dobro delamo v dobrem vzdušju, zato je vse v najlepšem redu. To je bil tudi moj najboljši rezultat v Austinu, kjer nikoli nisem bil drugi, tokrat nisem bil preveč daleč in dirka je bila lepa. Zabaval sem se."

Za Rossija moštveni kolega Maverick Vinales, ki je po dveh zmagah v Katarju in Argentini odstopil, ostaja morda celo glavni favorit za končno zmago, kot tudi Marquez, ki se je na svojem najljubšem dirkališču pobral. "Med njima je veliko rivalstvo in vedno poskušata dati svoj maksimum, to pa je velika motivacija za oba in zato je naporno, a bojim sem, da bi mi lahko tudi škodovalo," nadaljuje Rossi. "Ne verjamem, da Vinales sanja. Kar je storil do sedaj, je nekaj neverjetnega, ne neverjetnega ... Zelo velikega, vsi smo vedeli, da bo zelo močen, to ni bilo nobeno presenečenje, na dirkah je bil perfekten. Še naprej ostaja zelo močen, vse te neravnine na stezi, o katerih smo govorili, so bile s temi gumami težava, lani sem jaz padel v 18 zavoju. Tam je Marquez padel v soboto. Menim, da ostajata velika favorita za naslov," je še povedal vodilni dirkač te sezone, ki se je odzval tudi na kazen, ki jo je dobil po dvoboju z Johannom Zarcojem: "Kazen? Res sem imel samo dve možnosti: da bi šel v desno in bi se dotaknila ter oba padla, zato menim, da s tega vidika kazen ni pravična. To namreč pomeni, da sem s sekanjem zavoja pridobil tri desetinke, a takšna je bila odločitev. (Johanna) Zarcoja ni bilo tam, izjemno pozno je prišel in če se ne bi dvignil, potem bi zadela in bi oba padla. Ena stvar je biti agresiven, druga pa, da tako pozno prideš v zavoj z enim pred seboj in to sredi zavoja. Po mojem mnenju je šel premočno v zavoj, tako je bilo že v Katarju, Argentini, ... Dobro, je novinec, v moto2 je borba do konca vsake dirke, a s tem motociklom moraš početi reči malce bolje."

Marquez se je, kot vedno na dirkah v ZDA, "odpeljal" do zmage. (Foto: motoGP)

Rossi navdušuje tudi poznavalce, upokojeni Kenny Roberts, trikratni prvak z Yamaho v razredu 500cc, je po teksaški dirki kot pravi šampion tolažil razočaranega Vinalesa, nato pa za AS z izbranimi besedami spregovoril o Rossiju, ki mu do živega ne pride niti 38 let. "Kako to, da je 38-letnik prvi v skupnem seštevku? Ne vem, napačnega sprašujete, nimam pojma! Poglejte ... Tudi sam sem lahko dirkal z 38 leti, a nisem mogel početi tega, kar počne Rossi. To je neverjetno!" je navdušen Roberts. "Ima več izkušenj kot ostali, a to je lahko dobro in slabo. Menim, da je 50:50. Včasih so izkušnje dobre, a drugič ne. Je pa res, da dirka tako, kot da ne bi imel 38 let. Je lahko prvak? Letošnje leto je lahko zelo nepredvidljivo, a menim, da lahko osvoji naslov, lahko je prvak. V tem trenutku res ne bi upal staviti na nikogar. Za naslov bo potrebno letos vedno ostati na motociklu. Nimam pojma, zakaj so Španci v zadnjem času tako uspešni. Včasih niso zmagovali dirk v razredu 500, do (Alexa) Crivilleja to ni uspelo nikomur. Zdaj pa zmagujejo povsod. Včasih si precejkrat slišal ameriško himno, zdaj pa nič od nič," je v smehu še povedal Roberts.